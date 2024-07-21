Как живет актер Никита Зверев

Никита Зверев — актер театра и кино. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни, высказывался ли артист о спецоперации?

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Чем известен Зверев

Никита Зверев родился 23 июля 1973 года в Москве.

После окончания школы он поступил в Щепкинское училище, однако спустя месяц понял, что ему неинтересно там учиться. Тогда Зверев поступил в ГИТИС к народному артисту России Петру Фоменко и, по его словам, осознал, что «познакомился с грандиозной школой».

Артист снимался в картинах «На дне», «Львиная доля», «Бой с тенью», «Талисман любви», «Грозовые ворота», «Девять неизвестных», «Русский перевод», «Родные и близкие», «Ни шагу назад!», «Синие ночи», «Дар Божий», «Жить сначала», «Спасти мужа», «Небесный суд», «Второй шанс», «Верю не верю», «Затишье», «Икра», «Ты мой свет», «С мячом в Британию» и других.

Всего в его фильмографии более 60 работ.

Что известно о личной жизни Зверева

Первой женой Никиты Зверева была актриса Юлия Жигалина. В браке родилась дочь София.

Вторая жена Зверева — актриса Юлия Маврина. Она была моложе супруга на 11 лет. Пара познакомилась на съемах фильма «Территория красоты», вместе они прожили год.

Третьей супругой артиста стала бьюти-блогер Мария Бычкова. Они поженились в 2016 году, но в 2018 году развелись.

После этого у Зверева начались отношения с моделью Ниной Светлаевой. Она младше избранника на 20 лет.

«Да, у меня было три брака. Честно признаюсь, совершенно ни о чем не жалею. Каждая жена подарила мне какой-то опыт. Теперь я научился подстраиваться. Я благодарен бывшим женам за то, что они помогали мне в развитии карьеры и за многое другое. Сейчас у меня счастливая личная жизнь. У меня есть любимая женщина», — признавался актер.



Почему Зверев был госпитализирован

В 2023 году Никита Зверев был экстренно госпитализирован после спектакля, который сыграл в Московском театре комедии. После постановки актер зашел в магазин, где потерял сознание и упал в судорогах.

Медики обнаружили, что у Зверева проблемы с памятью. Он был доставлен в больницу.

«Зверева экстренно доставили в больницу. Предварительная причина — переутомление. Как рассказал сам актер, в последний месяц он мало спал, также были проблемы с давлением», — сообщал Telegram-канал Mash.



Что Зверев говорил о спецоперации

Никита Зверев не комментировал тему спецоперации, однако он высказывался о патриотизме. По мнению актера, патриотизм — это семья.

«Для меня патриотизм — это моя семья. Смотрели фильм Мела Гибсона „Патриот“? Вот такой патриотизм в моем понимании и является настоящим. Главный герой там — пример не для страны, а для своих детей, любимых людей», — говорил он.



Чем сейчас занимается Зверев

Никита Зверев продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Женихи по объявлению», «Пигмалион», «Джентльмен на вечер» и «Евгений Онегин».

В кино актер последний раз снимался в 2022 году — тогда вышла картина «Мистер Нокаут» с его участием.

В ближайшее время премьеры фильмов со Зверевым не запланированы.