Как сейчас живет актриса Наталья Щукина

Заслуженная артистка России Наталья Щукина прославилась благодаря ролям в лентах «Интердевочка», «Небеса обетованные», «Отель „Элион“». Как сейчас складывается ее карьера и личная жизнь?

© кадр из фильма

Чем известна Щукина

Наталья Щукина родилась 12 сентября 1970 года в Барнауле, окончила Театральный институт Бориса Щукина. Творческая карьера артистки началась в юности, когда во время учебы в Театре-студии Вячеслава Спесивцева на Красной Пресне она получила роль в картине «Фотография на память».

В 17 лет Щукина сыграла роль одной из главных героинь в фильме «Дорогая Елена Сергеевна». Затем она снималась в лентах «Интердевочка», «Небеса обетованные», «Настя», «Подмосковные вечера», «Приходи на меня посмотреть», «Две женщины», «Будем на ты», «Огни большого города», «Жить дальше», «Память осени», «Отель Элеон», «Консультант», «Гранд», «Ростов», «Смотри как я», «Чебурашка» и других.

Щукина более 30 лет прослужила в театре «Ленком». По данным СМИ, она покинула учреждение в 2021 году из-за разногласий с новым руководством.

Что известно о личной жизни Щукиной

Наталья Щукина не раскрывает подробностей личной жизни. Известно, что она замужем за своим однокурсником. Сейчас супруг Щукиной отошел от актерской деятельности и занялся бизнесом.

У пары есть дочь Александра. Щукина — верующий человек и часто обращается за помощью к святым.

«Очень люблю святую Матронушку, не раз получала от нее помощь. Однажды тяжело заболела дочка, надо было как-то прожить дни, пока ждали результатов анализов. Ожидание всегда мучительно, и я поехала к мощам Матронушки в Покровский монастырь... Из храма я вышла умиротворенная. Появилось чувство, что с дочкой все будет в порядке. И вскоре медики это подтвердили», — делилась она.



Что Щукина рассказывала о жизни в 90-е

Наталья Щукина призывала не романтизировать 90-е годы. Артистка рассказала, что не хотела бы вернуться в прошлое, поскольку страна тогда переживала тяжелый период.

«У меня есть только теплые воспоминания в связи с тем, что я училась в этот момент. И у меня в 1994 году родилась дочка. То есть это связано с моими там личными какими-то, семейными вещами... Поэтому для меня 90-е связаны, в большей степени, это — учеба. Но все, что касаемо, что происходило в стране и в наших странах... Я б не называла наши страны странами, мы все-таки одна страна были и остаемся, несмотря ни на что. Никакой романтики я не испытываю, не хочу совсем возвращения этих времен. Они, конечно, не вернутся», — объяснила она.



Чем сейчас занимается Щукина

Наталья Щукина в 53 года продолжает творческую карьеру. В 2024 году с ней вышел фильм «Как я встретил ее маму». Также в производстве с актрисой находится вторая часть «Чебурашки» и ленты «Взрослые» и «Не видя преград».

Щукина гастролирует по России со спектаклем «Соперницы» и выступает на сценах московских театров.

Тему спецоперации она не комментировала.