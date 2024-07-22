Голливуд, сравнение с Борисовым, молчание об СВО: как живет актер Олег Гаас

Олег Гаас — актер театра и кино. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?

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Чем известен Гаас

Олег Гаас родился 9 февраля 1994 года в Нижневартовске. Окончил РГИСИ.

«В институте я каждые полгода хотел уходить, потому что столкнулся, опять же, с огромной конкуренцией. Я с детства привык быть лидером, что в школе, что в летних лагерях, меня всегда выбирали капитаном. А тут рядом оказалось 30 таких лидеров, только 29 из них умели еще петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах, а я не умел ничего. И конечно, это меня „съедало“, я сильно переживал», — вспоминал он в интервью журналу «Теленеделя».



Гаас снимался в картинах «Полное превращение», «Отель Элеон», «Нити судьбы», «Мажор-2», «Девушка с косой», «Триггер», «Шифр», «Отдай мою мечту», «Беспринципные», «Регби», «Елки-8», «Асфальтовое солнце», «Я „любила“ мужа», «И снова здравствуйте!» и других.

Всего в его фильмографии более 40 работ.

Что известно о личной жизни Гааса

В 2016 году в Сети появилась информация о том, что Олег Гаас женился на Анастасии Паниной. Однако снимков со свадьбы пары не было, сам Гаас тоже эти слухи не подтверждал.

Спустя время в одном из интервью он сообщил, что состоит в отношениях с актрисой Евгений Розановой. Они познакомились на съемках сериала «Нити судьбы». Однако в 2023 году Розанова заявила, что наслаждается свободой.

Гаас слова Розановой не комментировал, но не единожды заявлял, что хочет семью и детей.

«Есть даже не просто в планах, а уже потребность такая чувствуется, я вообще очень детей люблю. Поэтому это неизбежно произойдет, я уже почти созрел. Да и мама очень внуков хочет, и мне хочется, чтобы у моих детей была бабушка молодая и активная. Считаю, что я даже немного подзатянул с этим вопросом», — делился Гаас.



Есть ли у актера сейчас избранница — неизвестно.

С кем часто сравнивают Гааса

Олег Гаас признавался, что его часто сравнивают с коллегой Юрой Борисовым. Кроме того, Борисова часто утверждают на роли вместо него.

«Часто выбирали между мной и Юрой Борисовым и в большинстве случаев брали Юру. Например, режиссеру нравлюсь я, а продюсеры выбирают Юру. Но я никогда не считал это несправедливым, не было никакой зависти, я понимал, что Юра действительно хороший артист и тут все правильно. Как-то мы с ним встретились на интервью у братьев Верников, я как раз рассказывал эту историю, и Юра тоже там был. Помню, как-то шесть раз подряд утверждали Юру, а на седьмой утвердили меня, но меня из театра не отпустили. В общем, разные ситуации были», — признавался артист.



Чем сейчас занимается Гаас

Олег Гаас продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «19.14», «Мальва» и «Леха».

В 2023 году актер снялся в картинах «Быть», «Телохранители», «Убить Риту», «Секс. До и после» и «Клипот».

В 2024 году вышел сериал «Емеля» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть ленты «Артек-2», «Про это самое», «Чужие деньги» и «Злые люди» с Гаасом.

«Раньше я много мечтал, всегда были какие-то цели, а сейчас это как-то ушло, живу сегодняшним днем. Никогда не мечтал об „Оскаре“, но сняться в Голливуде в хорошем фильме с Брэдом Питтом было бы здорово! Ну, а так — дом у моря и семья рядом, вот чего хотелось бы. Как показывают последние события нашей жизни, важнее семьи ничего в нашей жизни нет. Так что создание здоровой, крепкой семьи для меня сейчас задача номер один», — отмечал он.



Тему спецоперации артист не комментировал.