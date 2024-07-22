Ким Кэттролл прокомментировала слухи о возвращении к роли Саманты Джонс

Недавно на просторах Сети распространились слухи о том, что Ким Кэттролл появится в третьем сезоне сериала «И просто так».

© Кадр из фильма "Секс в большом городе 2"

Догадки о возвращении к роли Саманты Джонс прокомментировала сама актриса в личном блоге.

Фанаты сериала обсуждали в Интернете известие о том, что Кэттролл якобы согласилась принять участие в съемках шоу, и зрители смогут посмотреть на нее в новых сериях, которые сейчас снимаются в Нью-Йорке. Актриса, по всей видимости, не захотела, чтобы люди рассчитывали на то, чего не будет, и оставила комментарий:

«О, это так приятно, но это не так».



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Скорее всего, минутная сцена с участием Ким во втором сезоне стала прощальной, и она больше не планирует появляться в шоу.

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