Как живет актриса Вероника Норина

Актриса Вероника Норина известна зрителю по ролям в лентах «Улицы разбитых фонарей», «Свои», «Панацея». Как сейчас складывается карьера и личная жизнь артистки?

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Чем известна Норина

Вероника Норина родилась 5 августа 1989 года в Санкт-Петербурге, училась в Академии русского балета имени А. Я. Вагановой, затем окончила Российский государственный институт сценических искусств.

В студенческие годы Норина играла в Учебном театре на Моховой улице и на Малой сцене Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова. Она была задействована в спектаклях «Три сестры» и «Кьоджинские перепалки».

Актриса дебютировала в кино в 2011 году в картинах «Странствия Синдбада» и «Литейный». Затем она сыграла роль лейтенанта полиции Анны Савиной в детективе «Зимний круиз», а позднее снялась в этой же роли в 12 и 13-м сезонах сериала «Улицы разбитых фонарей». Главные роли Норина играла в лентах «Такая работа», «Панацея», «Свои» и «Полевая медсестра».

Всего в фильмографии артистки порядка 30 работ.

Что известно о личной жизни Нориной

Вероника Норина не раскрывает подробности своей личной жизни.

Известно, что артистка более 10 лет замужем за мужчиной по имени Иван. Пара воспитывает дочь Варвару. Семья живет в Москве.

Что Норина говорила о России

Вероника Норина не комментирует политические темы. Однако во время записи актерской видеовизитки пять лет назад она напомнила, что в России есть свобода слова и, если она захочет, сможет легко высказать публично свое мнение о ком угодно, включая правительство США.

«Слушайте, у нас тоже в России свобода слова, я тоже могу выйти на Красную площадь и сказать, что Джордж Буш, Америка и вообще Белый дом — это плохие явления. Все. Не, ну а что, не так, что ли?» — сказала она.



12 июня 2024 года Норина разместила пост в социальных сетях, приуроченный ко Дню России. Артистка пожелала родине процветания и призналась ей в любви.

«Это все о тебе, моя любимая страна! Самая лучшая, самая искренняя, самая добрая, сама настоящая, самая красивая, самая разнообразная, самая-самая! Будь, цвети и процветай! Наши сердца, наша любовь всегда с тобой», — написала она, сопроводив публикацию эмодзи в виде российского флага.



Чем сейчас занимается Норина

Вероника Норина в 34 года продолжает творческую карьеру. В 2024 году с ней на экраны вышел основанный на реальных событиях фильм «Командир». Лента рассказывает о руководителе группы «Альфа» Геннадии Зайцеве, который освобождал захваченных в заложники детей в Орджоникидзе 1 декабря 1988 года.

«Это действительно важное кино, страна должна знать своих героев в лицо. Считаю необходимым выпускать больше таких фильмов о наших героях», — отметила Норина.



В производстве с актрисой на настоящий момент также находятся сериалы «Балабол-8», «Время прощать» и «Линия судьбы».