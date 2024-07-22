Получение звания, мнение об СВО, три брака: куда пропал Евгений Миллер

Заслуженный артист России Евгений Миллер продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, высказывался ли о спецоперации?

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Чем известен Миллер

Евгений Миллер родился 17 февраля 1978 года в Новосибирске. Окончил РАТИ (ГИТИС).

Актер снимался в картинах «Папа на все руки», «Песочный дождь», «Все ради тебя», «Опережая выстрел», «Ялта-45», «Без следа», «Метель», «Убить Сталина», «Ленинград 46», «Наше счастливое завтра», «Отель счастливых сердец», «Герой по вызову», «Спи со мной», «Власть» и других.

Всего в его фильмографии более 50 работ.

В 2023 году Миллер получил звание заслуженного артиста России.

Что известно о личной жизни Миллера

Первой женой Евгения Миллера была девушка по имени Елена, с которой он познакомился в студии пластики. Пара прожила вместе 10 лет.

Второй женой Миллера стала выпускница Школы-студии МХАТ Юлия Ковалева.

«Мы сразу стали жить вместе. Юля тянула меня к себе, была очень сексуальной. У меня просыпалось желание. Но семейная жизнь не стала безоблачной — постоянно возникали какие-то ссоры. Тогда я начал верить в гороскопы. Оказалось, мы с женой не подходим друг другу. Мы прожили в браке то ли полтора года, то ли год... Инициатором развода стал я», — рассказывал артист.



В 2015 году Миллер женился третий раз — на бортпроводнице по имени Екатерина.

«Она бортпроводница, а по образованию — филолог, но в Москве очень трудно найти работу по специальности. К тому же Кате всегда хотелось работать стюардессой, это ее мечта. Она вообще очень любит учиться, находит какие-­­то курсы, занятия, осваивает разные языки, никогда не сидит без дела», — отмечал актер в интервью WomanHit.



В 2019 году у супругов родился сын Михаил.

«Я понимал, что хочу ребенка. И мы с Катей думали об этом, но особо никаких стараний не прикладывали. Хотя, как все нормальные люди в наше время, пошли к врачам, проверили здоровье, нам сказали, что все хорошо. А дальше, что называется, решили: как будет, так будет. И вот, слава богу, у нас родился Михаил», — вспоминал Миллер.



Чем сейчас занимается Миллер

Евгений Миллер продолжает творческую деятельность.

В 2023 году артист снялся в сериалах «Закрытый уровень», «Белая полоса» и «Цикады».

В 2024 году вышли картины «По зову сердца», «Зло» и «Бомбардир. Время Боброва» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть ленты «Похищение» и «Извозчик» с Миллером.

Свое мнение о спецоперации актер не высказывал.