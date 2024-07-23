Отъезд в США, маленькая пенсия, мнение об СВО: как живет Людмила Нильская

Актриса Людмила Нильская продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни и переезде в США?

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Чем известна Нильская

Людмила Нильская родилась 13 мая 1957 года в Струнино Александровского района Владимирской области.

После окончания школы она поступила в Школу-студию МХАТ, но спустя год была отчислена за неудовлетворительную оценку на экзамене по предмету «История КПСС». После отчисления Нильская поступила в Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина, которое окончила в 1980 году.

Артистка снималась в картинах «Кузнечик», «Петровка, 38», «Мелодия на два голоса», «Бешеные деньги», «Никто не заменит тебя», «Без срока давности», «Гардемарины, вперед!», «Смотрите, кто пришел!», «Моонзунд», «Исповедь содержанки», «Черная богиня», «Очарование зла», «Телохранительница», «Услышь мое сердце», «Пенелопа», «Слава», «Судьба напрокат», «Чужая» и других.

Всего в ее фильмографии более 60 работ.

Что известно о личной жизни Нильской

В 1983 году Людмила Нильская вышла замуж за Георгия Исаева, который на момент их знакомства работал водителем и был ее поклонником. После заключения брака артистка помогла супругу устроиться в театр на должность администратора.

В 1991 году у пары родился сын Дмитрий. В 1994-м Нильская вместе с мужем эмигрировала в США. В 2001 году Исаев заявил актрисе, что у него есть другая женщина, и ушел из семьи.

Из-за финансовых проблем и невостребованности Нильская решила вернуться в Россию. После развода она вместе с сыном переехала в Москву.

Сейчас Нильская живет одна. По ее словам, в романтических отношениях она давно не заинтересована.

«Мне это совсем ни к чему. Многие женщины не могут без мужчин, даже во взрослом возрасте с ума сходят, а меня вполне устраивает мое положение, мне с самой собой очень даже хорошо, и я не лукавлю», — комментировала актриса.



Почему Нильская уезжала в США

В период распада СССР Людмила Нильская и ее супруг Георгий Исаев испытывали трудности в работе. Из-за этого в 1994 году они решились на переезд в США.

Исаев открыл в Калифорнии бизнес, но быстро обанкротился. Нильская за границей работала и продавцом, и уборщицей, и водителем при социальной службе, а также тестировала компьютерные программы.

После возвращения в Россию, которое случилось в 2003 году, Нильская призналась, что считает ошибкой свой переезд в Америку.

«Эмиграцию в США в 1994 году, где я провела почти 10 лет, считаю серьезным для себя испытанием. Мне показалось, что в стабильной, экономически развитой стране мы обретем счастье, покой и финансовое благополучие... Я ошиблась. Боже, если бы раньше хоть разок мне довелось побывать в США, ни за что не поехала бы туда на ПМЖ», — объясняла она.



Вернувшись в Россию, актриса вместе с сыном первое время жили у знакомых. Она оформила российский паспорт и устроилась на должность ассистента-«хлопушки», который вел учет отснятых материалов.

Спустя время Нильская получила роль в антрепризе «Безумство любви», стала играть в Театре Луны, а в 2008 году вошла в труппу московского Государственного театра киноактера. Также артистка продолжила сниматься в кино.

Чем сейчас занимается Нильская

Людмила Нильская продолжает творческую деятельность.

В 2022 году актриса снялась в сериале «Ты меня никогда не забудешь». В скором времени также должна выйти лента «Нерожденная» с ее участием.

Нильская рассказывала, что получает пенсию около 20 тысяч рублей. Она отмечала, что никогда не пыталась получить звание «заслуженная» или «народная», за которые положены дополнительные выплаты.

«Я очень спокойно отношусь к тому, что я не "заслуженная" или "народная", но от пенсии побольше я бы не отказалась. Получаю такую же пенсию, как и все россияне, около 20 тысяч рублей, ведь у меня нет званий», — заявляла артистка.



Свое мнение о проведении спецоперации Нильская не высказывала.