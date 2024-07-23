Актера Ричарда Гира пригласили на буддийский форум в Бурятии
Американского актера Ричарда Гира пригласили на буддийский форум в Бурятии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов.
Мероприятие пройдет с 12 по 14 августа в городе Улан-Удэ.
«Уважаемый Ричард Гир! Приглашаем вас принять участие в работе Ⅱ Международного буддийского форума "Традиционный буддизм и вызовы современности"», — говорится в официальном приглашении.
По данным местных СМИ, актер прилетал в Бурятию много лет назад. В опубликованном в социальных сетях видео Гир сообщил поклонникам, что хотел бы снова побывать в республике.
Ранее сообщалось, что издательство «Бомбора» достигло предварительных договоренностей с представителями и агентами американской певицы Бритни Спирс об издании в России ее мемуаров. Выход книги The Woman in Me запланирован на осень 2024 года.