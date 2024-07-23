От Гарри Поттера до самого себя: творческий путь Дэниела Редклиффа

23 июля одному из самых узнаваемых мировых актеров Дэниелу Рэдклиффу исполняется 35 лет. Разбираем биографию и творчество «мальчика, который выжил».

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Карьера Дэниела Рэдклиффа

Первая роль, образование и кастинг на «Филофский камень»

Будущий «Гарри Поттер» родился в 1989 году в семье Джорджа Рэдклиффа и Марсии Джейкобсон, и уже в пять лет занимался в театральной студии. До съёмок в «Философском камне» Дэниел получил главную роль в мини-сериале «Дэвид Копперфильд» в 1999 году. Крис Коламбус заметил юного Дэниела именно в этом фильме и настаивал на роли Гарри Поттера. Настаивать пришлось, так как родители мальчика сомневались в том, что сын сможет прожить счастливое детство, если начнет сниматься в кино. До утверждения Рэдклиффа режиссеры провели 5000 кинопроб, и роль едва не досталась американцу Лиаму Эйкену, однако Джоан Роулинг настояла на том, что Гарри должен играть британец.

Актёр сменил две частные школы для мальчиков, а после вовсе бросил учёбу из-за зависти сверстников. Перед выходом кинокартины, принёсшей всемирную известность детям-волшебникам, Дэниел Рэдклифф успел сняться в небольшой роли в шпионском фильме «Портной из Панамы».

Творческий путь параллельно «Гарри Поттеру»

После «Тайной комнаты» в 2003 году в Национальной портретной галерее в Лондоне выставили картину Дэниела Рэдклиффа. Актёр стал самым молодым участником выставки, не принадлежащем к королевской семье.

В это же время Альфонсо Куарон сменил Криса Коламбуса на посту режиссёра. Он собрал звёздную троицу вместе и попросил написать короткое эссе об их персонажах. Актёры решили выполнить задание в образе героев: Рэдклифф сдал одну страницу, Эмма Уотсон (Гермиона) сдала 16 страниц отчёта, а Руперт Гринт (Рон) не сдал ничего.

В 2004 году Дэниел Рэдклифф выступил на сцене театра в роли специального гостя в музыкальной комедийной постановке о писателе, пытающимся поставить неумелую пьесу, «The Play What I Wrote».

Через год Дэниел снялся в камео в сериале «Массовка». Известный к тому времени актёр смог привлечь внимание к шоу.

Карьера в театре продолжилась в 2007 году в знаменитой постановке «Эквус». Роль волшебника временно сменилась на влюбленного в лошадей конюха. После публикации первых фотографий спектакля с обнажённым Рэдклиффом встревоженные родители стали требовать прекращение участия Дэниела в главной роли, пригрозив запретить своим отпрыскам смотреть фильмы о Гарри Поттере. Кстати, пока «конюх» участвовал в постановке, он носил одну и ту же одежду, чтобы папарацци не могли продать его фотографии — казалось, что они все сняты в один день.

В том же 2007 году выходят ещё два фильма с участием звёздного актёра: «Декабрьские мальчики» — картина про сирот, надеющихся обрести семью, «Мой мальчик Джек» — телефильм о Киплинге и его сыне, поставленный по одноимённой пьесе Дэвида Хэйга. Параллельно под псевдонимом Джейкоб Гершон в журнале Rubbish печатались стихотворения известной звезды британского кино. Псевдоним состоит из второго имени Дэниела, а фамилия — девичья фамилия матери актёра. Стихи автор пишет до сих пор.

Спустя несколько лет у «Гарри Поттера» начались сложности, и не с Волан-Де-Мортом. Во время съёмок «Принца-полукровки» Рэдклифф стал злоупотреблять алкоголем и даже как-то раз пришёл пьяным на съёмочную площадку. Зависимость не смогла погубить карьеру, и бывший «волшебник» не пил с 2013 года.

Спустя год Дэниел Рэдклифф впервые попробовал себя в качестве актёра озвучания в мультсериале «Симпсоны». В серии «Treehouse of Horror XXI» Эдмунд говорил именно его голосом.

Известность после «Поттерианы»

К концу съёмок фильмов по вселенной Гарри Поттера Дэниел имел многомиллионное состояние, а потому мог сам выбирать, в чём сниматься. В 2012 году он снялся в хорроре в роли Артура Киппса, адвоката. Также он стал лирическим героем в клипе инди-группы «Slow Club» на песню «Beginners» и сыграл одну из главных ролей в сериале по мотивам цикла рассказов Михаила Булгакова «Записки юного врача».

Четыре года Дэниел снимался в кино, участвовал в пьесах и встречался с Эрин Дарк. В 2016 году он взял роль трупа в фильме «Человек — швейцарский нож». Любопытно, что Рэдклифф считает эту ленту своим лучшим фильмом, а свой манекен брал на интервью и фанатские съезды (Дэниел принципиально не любит фильмы со своим участием).

Вернёмся в 2015 год. Дэниел начинает озвучивать самого себя в мультсериале «Конь БоДжек». Камео продержалось пять лет и в 2020 году вышел последний эпизод с «известным актёром, сыгравшим Гарри Поттера». В 2019 году Рэдклифф озвучил Рэкса Дашера в мультфильме «Playmobil: The Movie». И последняя на сегодняшний день роль в озвучании была в «Рике и Морти», где актер стал одним из главных Рыцарей Солнца. Забавно, что годом ранее актёр отказался сыграть живую версию персонажа Морти в рекламе для канала Adult Swim.

В 2020 году Дэниел Рэдклифф женился на Эрин Дарк, а в прошлом году у пары родился первенец — Аарон Рэдклифф. Также в прошлом году вышел фильм «Дэвид Холмс: Мальчик, который выжил» — документальный фильм о друге-дублёре Дэниела Рэдклиффа, который остался навсегда парализованным из-за несчастного случая на съёмках первой части «Даров Смерти».

Ниже полный список кинокартин, в которых снимался Дэниел Рэдклифф:

Дэвид Копперфилд — 1999 год;

Портной из Панамы — 2001 год;

Гарри Поттер и философский камень — 2001 год;

Гарри Поттер и Тайная комната — 2002 год;

Гарри Поттер и узник Азкабана — 2004 год;

Массовка — 2005 год;

Гарри Поттер и Кубок огня — 2005 год;

Гарри Поттер и Орден Феникса — 2007 год;

Декабрьские мальчики — 2007 год;

Мой мальчик Джек — 2007 год;

Гарри Поттер и Принц-полукровка — 2009 год;

Treehouse of Horror XXI, Симпсоны — 2010 год;

Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 1 — 2010 год;

Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2 — 2011 год;

Женщина в чёрном — 2012 год;

Записки юного врача — 2012-2013 года;

Убей своих любимых — 2013 год;

Дружба и никакого секса — 2013 год;

Рога — 2013 год;

Девушка без комплексов — 2015 год;

Виктор Франкенштейн — 2015 год;

Переломный момент — 2015 год;

Иллюзия обмана 2 — 2016 год;

Человек — швейцарский нож — 2016 год;

Абсолютная власть — 2016 год;

Отвязные приключения в Лондоне — 2017 год;

Джунгли — 2017 год;

Опасное задание — 2018 год;

Чудотворцы — 2019-2023 года;

Playmobil фильм: Через вселенные — 2019 год;

Пушки Акимбо — 2019 год;

Побег из Претории — 2019 год;

Затерянный город — 2022 год;

Странный: История Эла Янковича — 2022 год;

Дэвид Холмс: Мальчик, который выжил — 2023 год.

Эрин Дарк — жена самого известного волшебника современности

Американская актриса родилась 10 сентября в 1984 году в городе Флинт, штат Мичиган. Девушка окончила в 2005 году в Мичиганский университет во Флинте по специальности «театральное искусство». После переехала в Нью-Йорк, где начала свою карьеру в театре. Позже она устроилась в агентство по подбору актёров.

Уже в 2009 году сердце подсказало актрисе, что её место на сцене. Однако вместо театра Дарк пошла в кино, где снялась в коротком метре «Обелиск-роуд». Следующие четыре года она снималась ещё в двух фильмах, и в 2013 году на площадке триллера «Убей своих любимых» познакомилась с Дэниелом Рэдклиффом, вскоре у них начались отношения. За свою карьеру актриса снялась в 20 фильмах и продолжает кинокарьеру до сих пор.

Интересные факты о Дэниеле Рэдклиффе