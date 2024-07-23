Для создания образа Паоло Гуччи Лето прошел через радикальную физическую трансформацию. От стройного рок-музыканта до грузного итальянского бизнесмена — путешествие Лето в мир высокой моды и семейных интриг стало настоящим испытанием актерского мастерства и силы воли.

При подготовке к роли Паоло Гуччи в фильме «Дом Гуччи» режиссера Ридли Скотта актер набрал вес и носил специальный костюм, чтобы добиться нужной комплекции. Его лицо было изменено с помощью сложного грима и протезирования, что сделало его практически неузнаваемым.

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Лето погрузился в изучение итальянской культуры и языка. Он работал над акцентом, изучал манеры и жесты, характерные для итальянцев того времени. Актер также исследовал историю семьи Гуччи и личность самого Паоло, чтобы лучше понять его мотивации и характер.