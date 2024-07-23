Умерла актриса Карла Баленда, звезда популярного в СССР сериала "Лэсси"

Скончалась Карла Баленда, американская актриса кино и ТВ. Баленда была известна в нашей стране по роли мисс Хэйзлитт, учительницы Тимми Мартина, главного героя классического семейного сериала "Лэсси".

© Российская Газета

В СССР отдельные эпизоды шоу впервые были показаны по ЦТ в 1970-х, тем запустив волну популярности в стране колли.

Баленда, настоящее имя которой было Салли Блисс, скончалась в богадельне в Калифорнии на 99-м году жизни еще в апреле, но отраслевые СМИ обратили на это внимание только сейчас. Печальную информацию 22 июля подтвердил THR внук артистки. Причины смерти - "естественные", Блисс умерла от старости.

Салли Блисс родилась в 1925 году. На экране - с 1944-го. Пик карьеры - 1950-е. Фильмография - почти три десятка пунктов: вестерны "Конь-призрак", "Женщины вне закона", "Караван повозок" и "Бунтарь", "Приключения доктора Фу Манчу", "Перри Мейсон". Последний раз появлялась на экране в 1966-м.