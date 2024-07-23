«Дэдпул и Росомаха»: вернутся ли Райан Рейнольдс и Хью Джекман к своим ролям?

26 июля состоится премьера фильма «Дэдпул и Росомаха» — одного из самых важных проектов киновселенной Marvel за последние годы. Ожидается, что в фильме появится множество камео известных героев, звёзд и популярных актёров, а сюжет ленты будет связан с мультивселенными.

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Продюсер киновселенной Marvel Кевин Файги дал небольшое интервью изданию Collider, ответив на всевозможные вопросы журналистов. Одной из тем для обсуждения стало возможное возвращение Райана Рейнольдса и Хью Джекмана к ролям Дэдпула и Росомахи в дальнейших фильмах Marvel. Файги намекнул, что актёры действительно могут вернуться в грядущих проектах франшизы.

"Пока мы сидим здесь и разговариваем, фильм выходит через пару дней, а он был закончен ещё пару недель назад, уже было много обсуждений: «Это было весело. Что нам делать дальше?»"



Файги отметил, что возвращение Рейнольдса и Джекмана будет зависеть как от желания актёров, так и от сюжетной направленности франшизы.