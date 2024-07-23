Уход из профессии: как живет актриса Мария Пирогова

Актриса Мария Пирогова прославилась благодаря сериалам «Интерны», «Молодежка» и «Балабол». В каких проектах она задействована сейчас, высказывалась ли о спецоперации?

Чем известна Пирогова

Мария Пирогова родилась 12 января 1990 года в Москве. Окончила Высшее театральное училище имени Щукина.

Артистка снималась в картинах «Универ», «Интерны», «Товарищи полицейские», «Молодежка», «Балабол», «Зона комфорта», «Жемчужная свадьба», «Завтрак в постель», «Тетя Маша», «Идеалистка», «Снегурочка против всех» и других.

Всего в ее фильмографии более 30 работ.

Что известно о личной жизни Пироговой

Мария Пирогова состояла в отношениях с актером Данилой Якушевым, с которым познакомилась на съемках сериала «Молодежка». Пара была вместе год.

Подробности своей личной жизни Пирогова не раскрывает, однако в 2023 году она призналась, что сейчас свободна.

«По определенным причинам моя личная жизнь в режиме, скажем так, заморозки. Могу сказать, что кроме личной жизни можно заниматься много чем еще», — сообщила артистка Teleprogramma.pro.



Что Пирогова говорила об Украине

В 2021 году Мария Пирогова ездила на Украину. Тогда она опубликовала в соцсетях снимки своей поездки на Андреевский спуск в Киеве и рассказала, что посетила страну сразу после того, как перестал действовать в ее отношении трехгодичный запрет на въезд.

«Киев, я вернулась! Жаль потерянного времени без тебя. Я была невъездная целых три года, если кто не в курсе, но теперь я снова здесь», — поделилась актриса.



Свое мнение по поводу спецоперации Пирогова не высказывала. Кроме того, после начала СВО она перестала вести страницу в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Чем сейчас занимается Пирогова

Мария Пирогова продолжает творческую деятельность.

В 2023 году актриса снялась в сериалах «Балабол 7» и «Хамелеон». В скором времени также должны выйти проекты «Балабол 8», «Извозчик» и «Балабол 9» с ее участием.

Помимо съемок в кино, Пирогова также пишет стихи. При этом уходить из профессии она не собирается.