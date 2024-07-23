Киев, мнение об СВО, уход из профессии: как живет актриса Мария Пирогова
Актриса Мария Пирогова прославилась благодаря сериалам «Интерны», «Молодежка» и «Балабол». В каких проектах она задействована сейчас, высказывалась ли о спецоперации?
Чем известна Пирогова
Мария Пирогова родилась 12 января 1990 года в Москве. Окончила Высшее театральное училище имени Щукина.
Артистка снималась в картинах «Универ», «Интерны», «Товарищи полицейские», «Молодежка», «Балабол», «Зона комфорта», «Жемчужная свадьба», «Завтрак в постель», «Тетя Маша», «Идеалистка», «Снегурочка против всех» и других.
Всего в ее фильмографии более 30 работ.
Что известно о личной жизни Пироговой
Мария Пирогова состояла в отношениях с актером Данилой Якушевым, с которым познакомилась на съемках сериала «Молодежка». Пара была вместе год.
Подробности своей личной жизни Пирогова не раскрывает, однако в 2023 году она призналась, что сейчас свободна.
«По определенным причинам моя личная жизнь в режиме, скажем так, заморозки. Могу сказать, что кроме личной жизни можно заниматься много чем еще», — сообщила артистка Teleprogramma.pro.
Что Пирогова говорила об Украине
В 2021 году Мария Пирогова ездила на Украину. Тогда она опубликовала в соцсетях снимки своей поездки на Андреевский спуск в Киеве и рассказала, что посетила страну сразу после того, как перестал действовать в ее отношении трехгодичный запрет на въезд.
«Киев, я вернулась! Жаль потерянного времени без тебя. Я была невъездная целых три года, если кто не в курсе, но теперь я снова здесь», — поделилась актриса.
Свое мнение по поводу спецоперации Пирогова не высказывала. Кроме того, после начала СВО она перестала вести страницу в Instagram (деятельность в РФ запрещена).
Чем сейчас занимается Пирогова
Мария Пирогова продолжает творческую деятельность.
В 2023 году актриса снялась в сериалах «Балабол 7» и «Хамелеон». В скором времени также должны выйти проекты «Балабол 8», «Извозчик» и «Балабол 9» с ее участием.
Помимо съемок в кино, Пирогова также пишет стихи. При этом уходить из профессии она не собирается.
«Забросить профессию — это скорее мысли моей мамы. Потому что она агитировала меня издать сборник стихов, которые пишу. У меня такой идеи нет. Я четко понимаю, что актерская профессия настолько глубоко под моей кожей, что мне от этого никуда не деться. Я отдаю себе отчет, что полностью из профессии не уйду никогда», — рассказывала Пирогова.