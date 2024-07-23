Иван Добронравов дебютирует как режиссер

В Республике Коми стартовали съемки сериала "Никто не знает про Маньпупунёр", это режиссерский дебют актера Ивана Добронравова, сына народного артиста Федора Добронравова.

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Иван Добронравов вместе с женой Анной, отцом и братом Виктором несколько лет назад основали семейную кинокомпанию.

Сейчас вместе с онлайн-кинотеатром Okko при поддержке Института развития интернета они снимают сериал о путешествии к одному из самых труднодоступных мест в России плато Маньпупунёр в Республике Коми.

Главную роль в фильме исполнил Александр Метелкин, который в 2020 году снимался в сериале "Перевал Дятлова", вышедшем на ТНТ. Нюанс в том, что группа Дятлова погибла на перевале по дороге к плато Маньпупунёр.

Съемочная группа роковой перевал не пересекала - на плато участников доставляли на вертолете. Метелкин в новом сериале играет режиссера, узнавшего о смертельном диагнозе и решившем отправиться в путешествие вместе с тремя друзьями, их играют Иван Федотов ("Калашников", "Душегубы"), Антон Момот ("Кухня", "Поехавшая"), Татьяна Марахонич ("Актрисы", "Аврора").

Синопсис обещает, что героев ждут серьезные испытания, встреча с суровой природой, браконьерами и неким зловещим стариком, из-за которого люди пропадают без вести.

Съемки картины пройдут также в Перми, Горнозаводске и Губахе. Стоит отметить, что Губаха в последние годы активно привлекает кинематографистов. В частности, именно здесь снималась значительная часть сцен фильма "Сердце пармы".