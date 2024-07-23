Николь Кидман рассказала о съемках с Томом Крузом у Кубрика

Австралийская и американская актриса Николь Кидман в интервью Los Angeles Times заявила, что режиссеру Стэнли Кубрику пришлось сильно экономить на съемках фильма «С широко закрытыми глазами». По этой причине, уточнила актриса, ей не дали отдельного трейлера и она жила вместе с тогда еще мужем Томом Крузом.

У нас был дом в 10 минутах езды, но мы жили в том трейлере. Мы с Томом делили его на двоих, потому что Стэнли говорил: «Вы не получите каждый по трейлеру. Мы не можем себе этого позволить», — вспомнила актриса.



Кроме того, Кидман считает, что Кубрик по-разному относился к ней и Крузу. Актриса уточнила, что режиссер более тесно и увлеченно работал над героем ее супруга. Также Кидман напомнила, что Кубрик славился своим перфекционизмом и мог бесконечно долго переснимать одни и те же сцены. Она добавила, режиссер черпал материал для создания картины из ее личной жизни с Крузом.

При этом Кидман восхитил подход Кубрика, который попросил актеров не ставить его «на пьедестал». По словам актрисы, режиссер всегда приветствовал импровизацию и позволял актерам проявиться.

Ранее Том Круз появился на публике с темными кругами под глазами и поредевшими волосами, фотографии сделали папарацци. Фанаты обратили внимание на небрежный вид 61-летнего актера и подчеркнули, что Круз заметно постарел. При этом раньше комментаторы не давали внешности актера такую оценку.