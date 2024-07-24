Куда пропала актриса Юлия Куварзина

Актриса Юлия Куварзина обрела популярность благодаря съемкам в сериалах «Не родись красивой» и «Воронины». Как сейчас складывается карьера и личная жизнь артистки, что она говорила об Украине?

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Чем известна Куварзина

Юлия Куварзина родилась 14 июля 1975 года в Москве, окончила Школу-студию МХАТ. Творческая карьера артистки началась со службы в Театре на Таганке, также она работала на московском канале «Юго-запад».

Куварзина дебютировала в кино в 2002 году в ленте «Линия защиты». Затем снималась в картинах «Время — деньги», «Ландыш серебристый», «Виола Тараканова» и «Даша Васильева. Любительница частного сыска». Актриса наиболее известна ролями работницы «Зималетто» Татьяны Пончевой в сериале «Не родись красивой» и Насти в «Ворониных».

Всего в ее фильмографии на данный момент 45 работ.

Что известно о личной жизни Куварзиной

Юлия Куварзина в 2008 году вышла замуж за коллегу Александра Аптовцева. Отношения между ними начались, когда актер был женат.

«Я была вся в работе. Знала, что у него трое детей и жена. Чувствовала, что у него не все благополучно. И однажды мы поехали на гастроли. И у нас произошла дружба. Я просто узнала близко человека. У нас произошла близость», — рассказала она.



Куварзина отметила: выражение «увести мужа» ей совсем не нравится. Она считает, что увести можно, например, овцу, а мужчина, в частности Аптовцев, способен взять на себя ответственность за развод.

В браке у артистов родилась дочь Елизавета. В 2013 году супруги развелись, но сообщили об этом только в 2019 году.

Как Куварзина похудела на 22 килограмма

Юлия Куварзина после рождения дочери поправилась до 87 килограммов. Похудеть на 22 килограмма артистке помог диетолог, который составил для нее программу питания.

«Я могу сказать, что убрала из своего рациона все, что требовалось. Исключила сахар, муку, то есть все те продукты, которые даже нехудеющим есть не нужно. А также в моей жизни появился питьевой режим, о существовании которого я раньше, например, вообще не знала», — делилась она.



Что Куварзина говорила об Украине

Юлия Куварзина в 2016 году дала интервью украинской прессе, в котором рассказала, что ее больше не приглашают сниматься и на гастроли в Киев и другие украинские города. Она призналась, что намеренно не дает оценку политической обстановке на Украине.

«Я не возьмусь сейчас давать никаких оценок политической ситуации. Я не очень в этом разбираюсь. Знаю одно: ужасно, когда гибнут люди. Не то что я не хочу говорить об этом — просто боюсь, что кто-то неправильно меня поймет, что могу кого-то обидеть, сказать что-то не то, не разбираясь в теме до конца. Предпоследний раз я была в Киеве в декабре, на премьере фильма „Полярный рейс“, который тоже, кстати, снимался у вас. Я приезжала с дочкой, мы пробыли несколько дней, у нас была очень активная программа, мы ездили по городу. Стоял Майдан, но все было спокойно и без жертв, было ощущение, что все будет хорошо. Невозможно было представить, чем все закончится», — отметила она.



Актриса уточнила, что ей неудобно за то, что она во времена Майдана давала советы украинцам.

«Мы с Лизой (дочь актрисы. — NEWS.ru) даже ходили на площадь. Я параллельно давала интервью на телевидении, желала украинцам мужества, сил, добра. Сейчас, когда я вспоминаю об этом, думаю, как же глупо все это выглядело, что я, возможно, своими словами, своим позитивом кого-то могла призывать, склонять к каким-то действиям. Для меня ничто не стоит человеческой жизни», — пояснила она.



Тему спецоперации Куварзина не комментировала.

Чем сейчас занимается Куварзина

Юлия Куварзина в 49 лет остается актрисой Театра на Таганке. Она выступает с несколькими спектаклями и снимается в кино.

В 2024 году с ней вышла лента «Курьеры», также актриса вновь снялась в роли Анастасии в продолжении «Ворониных», которые выйдут под названием «Костя-Вера».