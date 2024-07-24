Родственники с Украины, пост об СВО, театр: где сейчас Дарья Повереннова

Заслуженная артистка России Дарья Повереннова прославилась в нулевые после выхода сериала «День рождения Буржуя». Как сейчас складываются карьера и личная жизнь актрисы, что она говорила об СВО?

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Чем известна Повереннова

Дарья Повереннова родилась 15 июня 1972 года в Москве, окончила Театральный институт имени Бориса Щукина, с 1994 года служит в театре имени Маяковского.

Актриса дебютировала в кино в 1992 году в ленте «Дневники Красной Туфельки», где единственный раз за всю карьеру снялась без одежды. Широкую популярность Поверенновой принесла роль Веры в сериале «День рождения Буржуя». Затем она появилась в лентах «Бригада», «Ангел-хранитель», «Игра», «Расплата за счастье», «Партия» и других.

Всего в фильмографии артистки около 80 работ.

Что известно о личной жизни Поверенновой

Дарья Повереннова в первый раз вышла замуж в 1991 году за режиссера Александра Жигалкина, с которым познакомилась во время обучения в институте. Спустя год после свадьбы у пары родилась дочь Полина. Супруги развелись в 2001 году, когда артистка начала отношения с коллегой Валерием Николаевым. Этот роман продлился два года.

В 2021 году Повереннова вышла замуж за экс-президента «Сколково», гендиректора Альянса по вопросам устойчивого развития Андрея Шаронова, с которым на тот момент уже восемь лет состояла в отношениях. Супруг артистки был вдовцом, от первого брака у него остались двое детей.

Дочь Поверенновой от первого брака живет в Южной Корее, в Сеуле, там она работает в одной из рекламных компаний. По словам артистки, они часто общаются по видеосвязи, могут обсудить любые вопросы и являются настоящими подругами.

Что Повереннова говорила о спецоперации

Родственники Дарьи Поверенновой по материнской линии родом с Украины. Ее бабушка Надежда Тышкевич когда-то была балериной в труппе Театра оперы и балета Киева.

Актриса напрямую не говорила о своем отношении к спецоперации, однако 26 февраля 2022 года опубликовала пост в Instagram (деятельность в РФ запрещена), в котором призвала людей объединиться со своими родными и близкими, потому что настали тяжелые времена.

«Я знаю одно: в тяжелые времена надо быть ближе со своими родными и близкими. Очень важна сейчас поддержка друг друга. Моя дочь сейчас далеко от меня, ей тяжело... И мне тяжело. Поддержите своих близких», — написала она.



Повереннова рассказала, что после начала СВО столкнулась с критикой в свой адрес, но заверила, что не уйдет из профессии.

«Мы все сейчас находимся в тяжелейшей ситуации, но именно такие времена — тест на человечность», — уточнила актриса.



Чем сейчас занимается Повереннова

Дарья Повереннова в 52 года преподает в Театральном институте Бориса Щукина и продолжает служить в театре имени Владимира Маяковского. Помимо участия в спектаклях, она гастролирует по России с антрепризами и снимается в кино.

В 2024 году актриса появилась в ленте «Он+Она», также в производстве находится сериал «Арабские тайны».

Артистка активно ведет аккаунт в социальных сетях, где делится личными фотографиями. Повереннова следит за питанием и занимается спортом. Она отмечает, что довольна своей фигурой, и с удовольствием демонстрирует результаты своего труда, в том числе публикуя кадры в купальнике.

Согласно последним публикациям Поверенновой сейчас она путешествует по России. Недавно актриса посетила Кострому и Плес.