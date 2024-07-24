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От стриптизерши до охотницы за роботами: лучшие роли Дженнифер Лопес

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«Селена» (1997). Биографическая лента о жизни и карьере латиноамериканской певицы Селены Кинтанилья-Перес. На роль Селены пробовались 20 тыс. девушек, но режиссер картины Грегори Нава отдал предпочтение именно Лопес. Чтобы вжиться в роль, начинающая актриса провела много времени с родственниками певицы и даже спала в ее постели. Старания были вознаграждены: эта работа принесла Лопес номинацию на «Золотой глобус» и гонорар в размере $1 млн, который сделал ее самой богатой латиноамериканской актрисой.
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«Селена» (1997). Биографическая лента о жизни и карьере латиноамериканской певицы Селены Кинтанилья-Перес. На роль Селены пробовались 20 тыс. девушек, но режиссер картины Грегори Нава отдал предпочтение именно Лопес. Чтобы вжиться в роль, начинающая актриса провела много времени с родственниками певицы и даже спала в ее постели. Старания были вознаграждены: эта работа принесла Лопес номинацию на «Золотой глобус» и гонорар в размере $1 млн, который сделал ее самой богатой латиноамериканской актрисой. 
© Warner Brothers
«Анаконда» (1997). В фильме ужасов перуанского режиссера Луиса Льосы Лопес сыграла фотографа Терри Флорес, которая вместе с учеными-исследователями отправляется на поиски затерянных индейских племен в джунгли Амазонки, где сталкивается с гигантской змеей-убийцей. Несмотря на массу негативных отзывов критиков, картина имела хорошие кассовые сборы, а Лопес была номинирована на кинопремию «Сатурн» в категории «Лучшая актриса».
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«Анаконда» (1997). В фильме ужасов перуанского режиссера Луиса Льосы Лопес сыграла фотографа Терри Флорес, которая вместе с учеными-исследователями отправляется на поиски затерянных индейских племен в джунгли Амазонки, где сталкивается с гигантской змеей-убийцей. Несмотря на массу негативных отзывов критиков, картина имела хорошие кассовые сборы, а Лопес была номинирована на кинопремию «Сатурн» в категории «Лучшая актриса». 
© Columbia Pictures Corporation/Global Look Press
«Поворот» (1997). Триллер режиссера Оливера Стоуна по роману Джона Ридли «Бродячие псы» рассказывает историю мелкого мошенника Бобби Купера (Шон Пенн), который становится случайной жертвой ограбления магазина, теряет все свои деньги и застревает в маленьком полузаброшенном городке. Там он встречает коварную красотку по имени Грейс (Лопес), которая предлагает ему внушительную сумму за убийство мужа. Изначально роль Грейс предназначалась для Шэрон Стоун, но актрису не устроил гонорар, и ее заменила Лопес.
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«Поворот» (1997). Триллер режиссера Оливера Стоуна по роману Джона Ридли «Бродячие псы» рассказывает историю мелкого мошенника Бобби Купера (Шон Пенн), который становится случайной жертвой ограбления магазина, теряет все свои деньги и застревает в маленьком полузаброшенном городке. Там он встречает коварную красотку по имени Грейс (Лопес), которая предлагает ему внушительную сумму за убийство мужа. Изначально роль Грейс предназначалась для Шэрон Стоун, но актрису не устроил гонорар, и ее заменила Лопес. 
© TriStar Pictures
«Вне поля зрения» (1998). В центре сюжета криминальной драмы Стивена Содерберга история любви федерального маршала Карен Сиско (Лопес) и обаятельного грабителя банков Джека Фоули (Джордж Клуни). Ради этой роли Джей Ло несколько месяцев тренировалась под присмотром настоящего агента ФБР, чтобы научиться правильно стрелять. Картина, которая едва окупилась в прокате, была тепло встречена критиками и получила номинации на «Оскар» и премию Гильдии сценаристов США. Кроме того, журнал Entertainment Weekly назвал «Вне поля зрения» самым сексуальным фильмом в истории кино.
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«Вне поля зрения» (1998). В центре сюжета криминальной драмы Стивена Содерберга история любви федерального маршала Карен Сиско (Лопес) и обаятельного грабителя банков Джека Фоули (Джордж Клуни). Ради этой роли Джей Ло несколько месяцев тренировалась под присмотром настоящего агента ФБР, чтобы научиться правильно стрелять. Картина, которая едва окупилась в прокате, была тепло встречена критиками и получила номинации на «Оскар» и премию Гильдии сценаристов США. Кроме того, журнал Entertainment Weekly назвал «Вне поля зрения» самым сексуальным фильмом в истории кино. 
© Universal Pictures

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«Клетка» (2000). В дебютном фильме индийского режиссера Тарсема Сингха Лопес сыграла прогрессивного детского психиатра Кэтрин Дин, которая с помощью своей авторской методики проникает в сознание впавшего в кому серийного убийцы Карла Старгера. Задача Дин — узнать, где находится камера пыток маньяка, чтобы спасти его последнюю жертву.
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«Клетка» (2000). В дебютном фильме индийского режиссера Тарсема Сингха Лопес сыграла прогрессивного детского психиатра Кэтрин Дин, которая с помощью своей авторской методики проникает в сознание впавшего в кому серийного убийцы Карла Старгера. Задача Дин — узнать, где находится камера пыток маньяка, чтобы спасти его последнюю жертву. 
© New Line Cinema
«Свадебный переполох» (2001). Изначально главную женскую роль в романтической комедии Адама Шенкмана должна была сыграть Дженнифер Лав Хьюитт, а затем на нее претендовала Сара Мишель Геллар. Но обе актрисы отказались от участия в проекте из-за плотного графика, и роль устроительницы свадеб Мэри Фиоре досталась Лопес. За первые выходные в прокате «Свадебный переполох» побил рекорд по кассовым сборам в США, а Лопес стала первой певицей и актрисой в истории, фильм с участием которой и музыкальный альбом выбились в лидеры в одну неделю.
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«Свадебный переполох» (2001). Изначально главную женскую роль в романтической комедии Адама Шенкмана должна была сыграть Дженнифер Лав Хьюитт, а затем на нее претендовала Сара Мишель Геллар. Но обе актрисы отказались от участия в проекте из-за плотного графика, и роль устроительницы свадеб Мэри Фиоре досталась Лопес. За первые выходные в прокате «Свадебный переполох» побил рекорд по кассовым сборам в США, а Лопес стала первой певицей и актрисой в истории, фильм с участием которой и музыкальный альбом выбились в лидеры в одну неделю. 
© Columbia Pictures
«Госпожа горничная» (2002). Героиня фильма Мариса Вентура (Лопес) работает горничной в дорогом отеле на Манхэттене. Во время уборки одного из номеров она решает примерить роскошный костюм состоятельной гостьи, и в этот самый момент в комнату заходит молодой миллионер Кристофер Маршалл (Рэйф Файнс), который влюбляется в нее, приняв за девушку из своего круга. Фильм «Госпожа горничная» основан на реальной истории Стивена Рокфеллера, который в 1959 году женился на своей горничной Анне-Мари Расмуссен.
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«Госпожа горничная» (2002). Героиня фильма Мариса Вентура (Лопес) работает горничной в дорогом отеле на Манхэттене. Во время уборки одного из номеров она решает примерить роскошный костюм состоятельной гостьи, и в этот самый момент в комнату заходит молодой миллионер Кристофер Маршалл (Рэйф Файнс), который влюбляется в нее, приняв за девушку из своего круга. Фильм «Госпожа горничная» основан на реальной истории Стивена Рокфеллера, который в 1959 году женился на своей горничной Анне-Мари Расмуссен. 
© Revolution Studios/Global Look Press
«Давайте потанцуем» (2004). В голливудском ремейке одноименного японского фильма Лопес сыграла преподавательницу бальных танцев Полину, которая берет в ученики страдающего от кризиса среднего возраста юриста Джона Кларка (Ричард Гир). Джей Ло легко справилась с ролью, так как начинала свою карьеру именно с танцев, а вот ее партнеру по фильму пришлось попотеть: на протяжении четырех месяцев Ричард Гир брал уроки танцев у знаменитого австралийского хореографа Джона «Ча Ча» О'Коннелла.
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«Давайте потанцуем» (2004). В голливудском ремейке одноименного японского фильма Лопес сыграла преподавательницу бальных танцев Полину, которая берет в ученики страдающего от кризиса среднего возраста юриста Джона Кларка (Ричард Гир). Джей Ло легко справилась с ролью, так как начинала свою карьеру именно с танцев, а вот ее партнеру по фильму пришлось попотеть: на протяжении четырех месяцев Ричард Гир брал уроки танцев у знаменитого австралийского хореографа Джона «Ча Ча» О'Коннелла. 
© Miramax Films
«Незаконченная жизнь» (2004). В центре сюжета — пожилой фермер Эйнар (Роберт Редфорд), который после смерти единственного сына потерял всякую связь с внешним миром и общается лишь со своим наемным работником Митчем (Морган Фриман). Однажды к нему на ранчо приезжает его невестка Джин (Лопес) с дочерью Грифф, которая приходится Эйнару внучкой.
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«Незаконченная жизнь» (2004). В центре сюжета — пожилой фермер Эйнар (Роберт Редфорд), который после смерти единственного сына потерял всякую связь с внешним миром и общается лишь со своим наемным работником Митчем (Морган Фриман). Однажды к нему на ранчо приезжает его невестка Джин (Лопес) с дочерью Грифф, которая приходится Эйнару внучкой. 
© Miramax Films

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«Паркер» (2012). Криминальный триллер Тейлора Хэкфорда рассказывает о профессиональном воре по имени Паркер — персонаже, придуманном известным американским писателем Ричардом Уэстлейком в 1962 году. Во время очередного ограбления Паркера (Джейсон Стейтем) предают напарники, и теперь он во что бы то ни стало должен им отомстить. На помощь главному герою приходит риелтор Лесли Роджерс (Лопес), которая устала от обычной жизни и мечтает разбогатеть.
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«Паркер» (2012). Криминальный триллер Тейлора Хэкфорда рассказывает о профессиональном воре по имени Паркер — персонаже, придуманном известным американским писателем Ричардом Уэстлейком в 1962 году. Во время очередного ограбления Паркера (Джейсон Стейтем) предают напарники, и теперь он во что бы то ни стало должен им отомстить. На помощь главному герою приходит риелтор Лесли Роджерс (Лопес), которая устала от обычной жизни и мечтает разбогатеть. 
© Incentive Filmed Entertainment, Sierra / Affinity
«Стриптизерши» (2019). Фильм основан на статье журналистки New York Magazine Джессики Пресслер «Реванш стриптизерш». В центре сюжета — стриптизерша Рамона (Лопес), которая учит мастерству свою начинающую коллегу Дестини (Констанс Ву). Финансовый кризис 2008 года оставляет девушек без работы, и тогда они решаются на авантюру: подруги спаивают состоятельных мужчин, чтобы похищать деньги с их кредитных карт. За роль Рамоны Лопес была номинирована на «Золотой глобус», но уступила награду Лоре Дерн.
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«Стриптизерши» (2019). Фильм основан на статье журналистки New York Magazine Джессики Пресслер «Реванш стриптизерш». В центре сюжета — стриптизерша Рамона (Лопес), которая учит мастерству свою начинающую коллегу Дестини (Констанс Ву). Финансовый кризис 2008 года оставляет девушек без работы, и тогда они решаются на авантюру: подруги спаивают состоятельных мужчин, чтобы похищать деньги с их кредитных карт. За роль Рамоны Лопес была номинирована на «Золотой глобус», но уступила награду Лоре Дерн. 
© Gloria Sanchez Productions, STXfilms, Nuyorican Productions, Annapurna Pictures
«Атлас» (2024). В фантастическом боевике Брэда Пейтона Лопес сыграла специалиста по борьбе с ИИ-терроризмом Атлас Шепард, которая всю жизнь изучает роботов, но при этом крайне скептично относится к возможностям искусственного интеллекта. После неудачной попытки уничтожить вышедшего из-под контроля людей робота Харлана (Симу Лю), который много лет назад убил мать Атлас, она вынуждена отправиться на другую планету в боевом роботе и доверить свою жизнь искусственному интеллекту.
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«Атлас» (2024). В фантастическом боевике Брэда Пейтона Лопес сыграла специалиста по борьбе с ИИ-терроризмом Атлас Шепард, которая всю жизнь изучает роботов, но при этом крайне скептично относится к возможностям искусственного интеллекта. После неудачной попытки уничтожить вышедшего из-под контроля людей робота Харлана (Симу Лю), который много лет назад убил мать Атлас, она вынуждена отправиться на другую планету в боевом роботе и доверить свою жизнь искусственному интеллекту. 
© ASAP Entertainment, Berlanti Productions, Moving Picture Company, Netflix Studios, Nuyorican Productions, Safehouse Pictures, Schecter Films

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес родилась 24 июля 1969 года в Бронксе (Нью-Йорк) в семье эмигрантов из Пуэрто-Рико. Ее отец Дэвид Лопес работал программистом, а мать Гваделупе Родригес отвечала за домашнее хозяйство и воспитание трех дочерей — Лесли, Дженнифер и Линды. С раннего возраста Лопес занималась пением и хореографией, а в семь лет уже выступала в Нью-Йорке в составе школьного хора.

В 16 лет Лопес сыграла свою первую роль в малобюджетной картине «Моя маленькая девочка», после чего решила, что хочет стать «известной кинозвездой» и начала ходить на пробы. Родители не оценили эту затею и настояли на том, чтобы их дочь пошла учиться на юриста. Лопес поступила в юридический колледж, но через полгода бросила учебу и уехала из дома. В начале 90-х Дженнифер начала строить карьеру в шоу-бизнесе: она работала танцовщицей в комедийном шоу In Living Color, а также снималась в музыкальных клипах и телесериалах.

В 1995 году Лопес дебютировала на большом экране в фильме «Денежный поезд», где снялась вместе с Уэсли Снайпсом и Вуди Харрельсоном. Спустя два года она получила свою первую главную роль в картине «Селена», за которую была номинирована на «Золотой глобус». Следующая киноработа — криминальная мелодрама Стивена Содерберга «Вне поля зрения» — принесла актрисе премию ALMA (вручается деятелям искусства латиноамериканского происхождения) и баснословный по тем временам гонорар в размере $2 млн.

За свою карьеру Лопес успела сняться во множестве сериалов и фильмов различных жанров — от романтических комедий до боевиков и байопиков. Помимо престижных наград актрису неоднократно номинировали на антипремии: в 2003 году Лопес получила «Золотую малину» в номинации «Худшая актриса года» за фильм «Джильи», а в 2010-м попала в шорт-лист категории «Худшая актриса десятилетия». Тем не менее 20 июня 2013 года Лопес была удостоена звезды на голливудской «Аллее славы».

Актеры
Фото
Вне поля зрения
Денежный поезд
Джильи
Стивен Содерберг
Дженнифер Лопес