Умерла актриса из фильма "Пацаны не плачут" и сериала "Клан" Коморницкая

Ушла из жизни Малгожата Коморницкая, актриса кино и сериалов. 18 августа ей могло бы исполниться 85 лет.

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Пометка о смерти артистки появилась на IMDb. Коморницкая скончалась в Варшаве. Причина смерти не называется.

Малгожата Коморницкая в 1962 году окончила Государственное высшее театральное училище в Кракове. В кино пришла тогда же - в первой половине 1960-х.

Работала и как актриса, и как помощник режиссера. Была руководителем актерского агентства Passa.

В фильмографии - "Молодые волки", "Пацаны не плачут", "Л" значит любовь" (18+), третий "Ва-банк", "И в горе, и в радости", "Клан", "Действительно короткий фильм о любви, убийстве и еще одной заповеди", другие.