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Зак Эфрон сыграет сразу две роли в триллере «Знаменитость» для A24

После успеха «Стальной хватки» студия A24 решила продолжить сотрудничество с Заком Эфроном. В следующем фильме, триллере «Знаменитость», ему предстоит сыграть сразу две роли – богатого голливудского актера и похожего на него один в один неудачника.

Зак Эфрон сыграет сразу две роли в триллере «Знаменитость» для A24
© Kinobugle.ru

В центре сюжета — Лэнс Данквист, неудачник, живущий в гараже своих родителей и работающий на бессмысленной работе. Однако у Лэнса есть одно преимущество — он точная копия голливудской звезды Джеймса Дженсена. Потеряв работу, Лэнс решает отправиться в Лос-Анджелес, чтобы осуществить свою мечту стать знаменитым, чего бы это ни стоило.

Режиссером выбран Джоди Хилл, специализирующийся преимущественно на сериалах, самым приметным из которых является «Миротворец».

Актеры
Миротворец
Джоди Хилл
Зак Эфрон