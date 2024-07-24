Зак Эфрон сыграет сразу две роли в триллере «Знаменитость» для A24

После успеха «Стальной хватки» студия A24 решила продолжить сотрудничество с Заком Эфроном. В следующем фильме, триллере «Знаменитость», ему предстоит сыграть сразу две роли – богатого голливудского актера и похожего на него один в один неудачника.

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В центре сюжета — Лэнс Данквист, неудачник, живущий в гараже своих родителей и работающий на бессмысленной работе. Однако у Лэнса есть одно преимущество — он точная копия голливудской звезды Джеймса Дженсена. Потеряв работу, Лэнс решает отправиться в Лос-Анджелес, чтобы осуществить свою мечту стать знаменитым, чего бы это ни стоило.

Режиссером выбран Джоди Хилл, специализирующийся преимущественно на сериалах, самым приметным из которых является «Миротворец».