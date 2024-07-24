Отъезд из РФ, «Жизнь по вызову», слухи о разводе: как живет Павел Прилучный

Один из самых востребованных российских актеров Павел Прилучный уехал из России. Что известно о его личной жизни и творческих планах?

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Почему Прилучный уехал из России

24 июля актер опубликовал в своих социальных сетях пост, в котором сообщил об отъезде из РФ. Прилучный разместил в блоге фотографию из самолета. Его жена Зепюр Брутян поделилась видео с борта небольшого самолета, который доставляет туристов на выбранный остров, и раскрыла страну, которую семья выбрала для отдыха.

«Все, мы в отпуске. Добро пожаловать на Мальдивы», — сказала супруга актера.



Прилучный взял с собой на отдых детей от первого брака. Наследники актрисы Агаты Муцениеце 11-летний Тимофей и восьмилетняя Мия выглядели на селфи с отцом очень счастливыми. На Мальдивы также отправился третий ребенок Прилучного, сын Микаэль, которому в апреле исполнился год.

В прошлом году семья также летала на Мальдивы. Тогда чета провела несколько недель на островах. Муцениеце жаловалась, что не могла дозвониться до наследников, поскольку они пользовались гаджетами ограниченное время и связь была не очень хорошей.

Снимается ли сейчас Прилучный в кино

23 июля онлайн-кинотеатр KION представил трейлер третьего сезона сериала Сарика Андреасяна «Жизнь по вызову». Прилучный вернулся к главной роли в ленте — владельца эскорт-агентства по прозвищу Мэджик.

По сюжету герой начнет мстить преступникам за случившееся с его дочерью Алиной. Также в проекте исполнили роли Янина Студилина, Лиза Моряк, Виктория Маслова, Александр Яцко и многие другие. Премьера третьего сезона запланирована на 1 сентября.

«У моего героя прозвище Мэджик, он может исполнить любые фантазии клиентов. Это самая откровенная история, в которой я когда-либо снимался. Уверен, вас зацепит!» — писал Прилучный в своих соцсетях ранее.



Актер отмечал, что отрицательные качества его героя еще больше усугубились во втором сезоне. Прилучный объяснил, что «Мэджик стал более жестким, нервным и еще более закрытым», поскольку «он потерял все: деньги, компанию, дочь».

Сейчас на этапе производства находится несколько картин с участием Прилучного. Он исполнит роли в лентах «УничтоЖанна», «Мужское слово», «Комбинация» и «13 клиническая. Начало».

Что известно о личной жизни Павла Прилучного

В 2020-м году Прилучный развелся с Агатой Муцениеце, суды с которой идут до сих пор. Сам Прилучный никогда подробно не комментировал расставание с супругой, уличившей его в домашнем насилии.

В 2022-м актер женился на актрисе эпизодов Зепюр Брутян. Вскоре она родила сына Микаэля. Психолог Вероника Степанова считает, что в скором времени пара может развестись.

«Такие, как Павел, молниеносно делают предложения, на следующий же день. Это в их характере и темпераменте. Но в силу своей непоследовательности он потом моментально утрачивает к женщинам интерес. Сколько у него их было! Вот эта армянская жена... Тут брак продлится пару лет от силы, если не меньше. Может, через полгода расстанутся», — заявила Степанова.



В июле 2024 года Прилучный подал в суд на определение места жительства детей от Муцениеце. Telegram-канал Mash сообщал, что, если на ближайшем заседании наследники актера выберут проживание с отцом и его новой женой, артисту не придется платить на них алименты. Более того, как сообщал канал, актер может потребовать алименты с экс-супруги. Сейчас дети проживают с матерью.

До этого сообщалось, что Муцениеце не устраивают алименты в размере 100 тысяч рублей в месяц, поскольку за один съемочный день Прилучный получает около 500 тысяч рублей.

Позднее член Адвокатской палаты города Москвы Олег Пантюшов заявил, что, как правило, дети в таком возрасте, как у Муцениеце и Прилучного, остаются жить с матерью. Они могут быть переданы отцу лишь в исключительных случаях, например, если мать ведет антисоциальный образ жизни. Юрист также отметил, что имущественное положение родителя не является существенным для определения места жительства ребенка.