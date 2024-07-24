$86.55-0.7594.38-1.08
Войти в почту

Отъезд из РФ, «Жизнь по вызову», слухи о разводе: как живет Павел Прилучный

Один из самых востребованных российских актеров Павел Прилучный уехал из России. Что известно о его личной жизни и творческих планах?

Отъезд из РФ, «Жизнь по вызову», слухи о разводе: как живет Павел Прилучный
© globallookpress

Почему Прилучный уехал из России

24 июля актер опубликовал в своих социальных сетях пост, в котором сообщил об отъезде из РФ. Прилучный разместил в блоге фотографию из самолета. Его жена Зепюр Брутян поделилась видео с борта небольшого самолета, который доставляет туристов на выбранный остров, и раскрыла страну, которую семья выбрала для отдыха.

«Все, мы в отпуске. Добро пожаловать на Мальдивы», — сказала супруга актера.

Прилучный взял с собой на отдых детей от первого брака. Наследники актрисы Агаты Муцениеце 11-летний Тимофей и восьмилетняя Мия выглядели на селфи с отцом очень счастливыми. На Мальдивы также отправился третий ребенок Прилучного, сын Микаэль, которому в апреле исполнился год.

В прошлом году семья также летала на Мальдивы. Тогда чета провела несколько недель на островах. Муцениеце жаловалась, что не могла дозвониться до наследников, поскольку они пользовались гаджетами ограниченное время и связь была не очень хорошей.

Снимается ли сейчас Прилучный в кино

23 июля онлайн-кинотеатр KION представил трейлер третьего сезона сериала Сарика Андреасяна «Жизнь по вызову». Прилучный вернулся к главной роли в ленте — владельца эскорт-агентства по прозвищу Мэджик.

По сюжету герой начнет мстить преступникам за случившееся с его дочерью Алиной. Также в проекте исполнили роли Янина Студилина, Лиза Моряк, Виктория Маслова, Александр Яцко и многие другие. Премьера третьего сезона запланирована на 1 сентября.

«У моего героя прозвище Мэджик, он может исполнить любые фантазии клиентов. Это самая откровенная история, в которой я когда-либо снимался. Уверен, вас зацепит!» — писал Прилучный в своих соцсетях ранее.

Актер отмечал, что отрицательные качества его героя еще больше усугубились во втором сезоне. Прилучный объяснил, что «Мэджик стал более жестким, нервным и еще более закрытым», поскольку «он потерял все: деньги, компанию, дочь».

Сейчас на этапе производства находится несколько картин с участием Прилучного. Он исполнит роли в лентах «УничтоЖанна», «Мужское слово», «Комбинация» и «13 клиническая. Начало».

Что известно о личной жизни Павла Прилучного

В 2020-м году Прилучный развелся с Агатой Муцениеце, суды с которой идут до сих пор. Сам Прилучный никогда подробно не комментировал расставание с супругой, уличившей его в домашнем насилии.

В 2022-м актер женился на актрисе эпизодов Зепюр Брутян. Вскоре она родила сына Микаэля. Психолог Вероника Степанова считает, что в скором времени пара может развестись.

«Такие, как Павел, молниеносно делают предложения, на следующий же день. Это в их характере и темпераменте. Но в силу своей непоследовательности он потом моментально утрачивает к женщинам интерес. Сколько у него их было! Вот эта армянская жена... Тут брак продлится пару лет от силы, если не меньше. Может, через полгода расстанутся», — заявила Степанова.

В июле 2024 года Прилучный подал в суд на определение места жительства детей от Муцениеце. Telegram-канал Mash сообщал, что, если на ближайшем заседании наследники актера выберут проживание с отцом и его новой женой, артисту не придется платить на них алименты. Более того, как сообщал канал, актер может потребовать алименты с экс-супруги. Сейчас дети проживают с матерью.

До этого сообщалось, что Муцениеце не устраивают алименты в размере 100 тысяч рублей в месяц, поскольку за один съемочный день Прилучный получает около 500 тысяч рублей.

Позднее член Адвокатской палаты города Москвы Олег Пантюшов заявил, что, как правило, дети в таком возрасте, как у Муцениеце и Прилучного, остаются жить с матерью. Они могут быть переданы отцу лишь в исключительных случаях, например, если мать ведет антисоциальный образ жизни. Юрист также отметил, что имущественное положение родителя не является существенным для определения места жительства ребенка.

Актеры
Зепюр Брутян
Вероника Степанова
Виктория Маслова
Янина Студилина
Агата Муцениеце
Александр Яцко
Дарья Повереннова
Павел Прилучный
Владимир Путин