Фильм Люка Бессона «Леон» известен не только своим захватывающим сюжетом и блестящей игрой Жана Рено и юной Натали Портман, но и ярким воплощением антагониста Нормана Стэнсфилда в исполнении Гари Олдмана.

Речь идет о моменте, когда персонаж Олдмана, коррумпированный полицейский Стэнсфилд, впервые появляется на экране. По сценарию, Стэнсфилд должен был просто войти в квартиру семьи главной героини. Однако Олдман решил добавить своему персонажу больше глубины и непредсказуемости.

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Актер неожиданно для всех начал принюхиваться, словно пытаясь уловить какой-то запах. Затем он начал бормотать что-то о Моцарте и Бетховене, сравнивая их музыку с "чистотой" наркотиков. Эта импровизация настолько впечатлила Бессона, что он решил оставить ее в финальной версии фильма.

Подробнее об этой сцене рассказал в своем видео блогер @gdmkino.