Травля в Сети и издевательство над собой: как живет Ольга Картункова

Ольга Картункова стала несколько лет назад любимицей зрителей благодаря своим искрометным ролям в кино и телешоу. Что известно об артистке, как складывается ее личная и творческая жизнь?

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Что известно о личной жизни Ольги Картунковой

В 1997 году юмористка вышла замуж за Виталия Картункова. В браке родились двое детей — дочь Виктория и сын Александр.

«Я 15 лет прохреначила с двумя детьми в поездах! У одного понос, у второго сопли. 15 лет мне вслед кричали: "Ты больная?! Мы тебя вообще материнства лишим, детей отнимем!" Кто кричал? Родные. Перечислять не буду. Сейчас они уже боготворят», — говорила актриса в беседе с Иваном Абрамовым.



В 2023 году артистка призналась, что развелась с супругом. Расставание прошло без скандалов, супруги разошлись по обоюдной договоренности.

В мае того же года артистка рассказала, что выходит замуж за концертного директора Владимира. По словам юмористки, они были знакомы с самого детства. Любовь с Владимиром артистка сравнила с сидением на любимом диване.

«Он и сначала был моим директором, и сначала мы влюбились. Эта история — на годы. Мы с самого детства знакомы. Как бывает: ты сидишь все время на диване, диван большой, но ты сидишь всегда на одном месте. И потом садишься на это же место и думаешь: "Вот они мои ямочки, так уютно". И я села на этот диван. Мне очень хорошо, я не пересаживаюсь», — рассказала Картункова в интервью Иде Галич.



Два года назад актриса женила сына, а в июле 2024 года выдала замуж единственную дочь. Кадры с торжества разлетелись по Сети. Викторию, одетую в пышное свадебное платье молочного цвета, многие сравнили с принцессой.

Сама Картункова выбрала для церемонии ярко-синее платье с воланами, волосы уложила в кудри и убрала их в высокую прическу. Образ дополнили яркие серьги в цвет наряда.

Судя по кадрам, торжество проходило по классическому сценарию: на фотографии попали первый танец молодых, разрезание торта и другие атмосферные моменты.

За что травили Ольгу Картункову

Во время начала своей юмористической карьеры Картункова весила больше 100 килограммов. Артистка признавалась, что помимо популярности и любви поклонников обрела хейтеров, развязавших травлю в Сети.

«Толстая — плохо, худая — хорошо, толстая — хорошо, худая — плохо. <...> Постоянные качели. Так продолжалось, пока в моей жизни не появился человек, который сказал: "Остановись, ты прекрасна. Они просто не знают, какой ты человек. Давай ты перестанешь это все читать". Раньше читала взахлеб. Одно время хотела все бросить. Думала: "Да ну на фиг. Уеду! У меня есть точка на рынке, буду торговать". Настолько меня довели комментарии. "Мразь, сдохни, жирная мразь"», — вспоминала звезда.



В какой-то момент артистка поняла, что люди оставляют ей негативные комментарии с критикой из-за отчаяния и внутренней неудовлетворенности. Тогда же Картункова решила оставить попытки всем понравиться. Актриса подчеркивала, что ей достаточно тех, кому она нравится.

Как похудела Картункова

Артистка смогла серьезно сбросить вес благодаря специальной диете. По словам Картунковой, она строго ограничила жиры до 30 граммов в день. Количество углеводов и белков также было регламентировано: 120 и 70 граммов соответственно. Общая калорийность продуктов должна была составлять около 1000 ккал в сутки.

«Теперь всех женщин с лишним весом призываю идти к специалистам и худеть, худеть! Девочки, этот проклятый жир закрывает в нас красоту! Мы просто себя съели. Съели глаза, улыбку, характер, харизму. <...> Если пойдете к врачу, начнете заниматься этой проблемой, вы поймете, что прекрасны! В один прекрасный момент я подумала, что самое вкусное я в жизни уже попробовала: и самогон домашний, и сало, и борщи, и жареные вкусности — все то, что мы любим на Кавказе. И перешла на другую еду, познакомилась с вегетарианством и сыроедением», — рассказала Картункова в одном из интервью.



Сейчас артистка поддерживает форму благодаря дробному питанию — она ест шесть раз в день. Кроме того, Картункова исключила из рациона жареное, жирное, газировки, алкоголь.