Продолжение ленты «Праздники-2»: жизнь и работа Марии Ароновой

Народная артистка РФ Мария Аронова любима публикой, и в кинотеатры ходят тысячи людей, чтобы увидеть премьеры работ с ее участием. Как живет актриса, что известно о ее здоровье и личной жизни?

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Как сложилась личная жизнь Марии Ароновой

Во время учебы в Щукинском училище актриса влюбилась во Владислава Гандрабура, от которого забеременела. Молодой человек сначала заявил, что к ребенку не имеет никакого отношения, и пропал на некоторый период времени. Однако после рождения наследника Влада отец все же вернулся к Ароновой, и они расписались. В интервью Юлии Меньшовой актриса призналась, что брак распался из-за того, что избранник поднял на нее руку.

Вторым супругом Ароновой стал Евгений Фомин. В браке с ним актриса родила дочь Серафиму. Артистка признавалась, что содержит супруга, поскольку тот ведет домашнее хозяйство, пока она на работе. Тем не менее актриса не хотела, чтобы муж ощущал себя зависимым от нее или от детей в случае, если с ней что-то случится. В этой связи пара открыла счет, на котором хранятся средства Фомина.

Артистка рассказывала, что любовь — необязательное условие для брака. По словам Ароновой, она вступала в брак без любви.

«Я не любила Женю вообще. <...> Чем старше становлюсь, тем чаще задаюсь вопросом: „А смогла бы я жить с мужиком, которого я бы любила больше жизни?“ Не знаю. Я очень ревнива», — рассказывала Аронова.



Впоследствии актриса признавалась, что чувства пришли позже. Сейчас она очень боится потерять Евгения. Вместе с Фоминым артистка живет уже 27 лет, хотя расписалась пара только в 2018 году, после 15 лет отношений.

Аронова вместе с семьей живет в Долгопрудном в большом просторном особняке. У семьи есть две пожилые собаки — шпиц и английский бульдог.

Где сейчас Мария Аронова

Фильмография актрисы насчитывает почти 100 ролей. Сейчас в производстве находится лента «Праздники-2». Актриса вернулась к роли Натальи Николаевны Пыжовой, которая пытается контролировать всех членов своей большой семьи.

За последние 10 лет артистку стали чаще звать в кино, однако театр для нее «продолжает оставаться домом и основным делом». Свою позицию знаменитость объяснила тем, что «ничего не понимает в кино».

«Я считаю, что „киношный“ актер должен разбираться во всем. Например, в объективах, не задавать вопросы типа: „Какой у меня сейчас план?“ <...> Я в театре могу сказать, как все будет», — рассказала Аронова.



Артистка задействована в спектаклях «Маленькие комедии», «С кем поведешься», «Мертвые души», «Искуситель», «Свободная пара» и других.

Что известно о здоровье Марии Ароновой

20 июля Telegram-канал Mash сообщил, что артистку госпитализировали. По информации журналистов, актриса попала в Боткинскую больницу в Москве, где ей провели обследование и помимо основного заболевания выявили еще ряд побочных. Как пишет Mash, операционное вмешательство не потребовалось.

По информации Telegram-канала, Аронова жаловалась на усилившиеся ноющие боли в области поясницы, появившиеся несколько лет назад. В 2017 году СМИ писали, что у актрисы обнаружили рак, но никаких подтверждений тех слухов не было.

Позднее Аронова в разговоре с NEWS.ru назвала сообщения о своей госпитализации фейком. По словам артистки, в тот момент она находилась дома.