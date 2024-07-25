Маленькая дочь актрисы Екатерины Климовой пробуется на роль в кино

Российская актриса Екатерина Климова поделилась радостью, произошедшей в ее большой семье.

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Знаменитость рассказала, как ее самая младшая дочка Белла нацелена на прохождение своих первых кинопроб.

«У Беллы были первые в жизни кинопробы. Пожелайте нам удачи!» - написала многодетная мама в социальных сетях.



Девочка уже учит текст роли и готовится проявить свои способности. Родители восьмилетней Беллы говорят, что малышка проявляет некоторые актерские способности с самого детства: танцует, поет и пытается показывать какие-то мини-сценки в театральном стиле.

Поклонники уверенны, что актерская династия пустила свои корни, и в скором времени зрители смогут увидеть на сцене достойное продолжение Екатерины.

Сын актрисы, Матвей, тоже намеревается сниматься в будущем в кино. Молодой человек проходит обучение в Театральной школе Олега Табакова.