Маленькая дочь актрисы Екатерины Климовой пробуется на роль в кино
Российская актриса Екатерина Климова поделилась радостью, произошедшей в ее большой семье.
Знаменитость рассказала, как ее самая младшая дочка Белла нацелена на прохождение своих первых кинопроб.
«У Беллы были первые в жизни кинопробы. Пожелайте нам удачи!» - написала многодетная мама в социальных сетях.
Девочка уже учит текст роли и готовится проявить свои способности. Родители восьмилетней Беллы говорят, что малышка проявляет некоторые актерские способности с самого детства: танцует, поет и пытается показывать какие-то мини-сценки в театральном стиле.
Поклонники уверенны, что актерская династия пустила свои корни, и в скором времени зрители смогут увидеть на сцене достойное продолжение Екатерины.
Сын актрисы, Матвей, тоже намеревается сниматься в будущем в кино. Молодой человек проходит обучение в Театральной школе Олега Табакова.