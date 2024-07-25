Куда пропал актер Михаил Полицеймако

Телеведущий и актер Михаил Полицеймако продолжает творческую деятельность, однако редко появляется на страницах прессы. Что известно об артисте, его личной жизни?

Как сложилась личная жизнь Михаила Полицеймако

Первой женой артиста стала актриса Ольга Лысак. В браке у пары в 2001 году родился сын Никита. Брак в итоге распался. Спустя несколько лет актер признался, что долгое время разрывался между двумя женщинами и, соответственно, жил на две семьи.

В 2005 году актер женился на авторе пьес и актрисе Ларисе Муратовой, которая взяла фамилию мужа. В октябре 2007 года супруга подарила артисту дочь Эмилию, а в ноябре 2010 года — дочь Софию. В марте 2020 года в семье Полицеймако родилась третья дочь. Малышку решили назвать Марией.

Что за скандал произошел с женой Полицеймако

В 2022 году в Сети появилась новость, что супруга артиста напала на журналистку Первого канала Лилию Федорову. Как писала «Газета.Ru», съемочная группа приехала к дому звездной четы в 2021 году, чтобы рассказать историю о конфликте семьи Полицеймако и 85-летнего писателя Валентина Лаврова. Во время общения с журналистами, по данным СМИ, Лариса начала бить Федорову, из-за чего пострадавшая получила обрыв мышечного нерва, который привел к невропатии.

Telegram-канал Mash в июне 2022 года сообщал, что в отношении Полицеймако возбудили уголовное дело. По информации журналистов, ей грозило тюремное заключение. По словам Федоровой, 27 декабря 2023 года дело переквалифицировали из-за недостатка доказательств и закрыли за истечением срока давности.

В апреле 2024 года журналистка сообщила, что прокуратура возобновила уголовное производство в отношении Полицеймако. Журналистка хочет, чтобы «эта история стала назидательной для тех, кто не уважает других людей и законы страны, где мы живем».

«Полицеймако меня унизила. На той самой лестничной клетке она растоптала мое человеческое достоинство. Нанесла не только физический вред, но и моральный. Я не найду покоя, пока не добьюсь справедливости и уважения к моей личности, к моей человеческой и профессиональной неприкосновенности», — сказала Федорова.



Что Полицеймако говорил о России, Украине и СВО

В феврале 2020 года стало известно, что в театрах Харькова, Киева и других крупных городов Украины был отменен показ лирической комедии «Последний этаж» с участием Полицеймако. Позднее украинские СМИ сообщали, что актер входит в перечень невъездных на территорию Украины лиц.

Кроме того, в Сети появлялась информация, что Полицеймако был включен в список сайта «Миротворец». Артиста обвинили «в неоднократных нарушениях пересечения государственной границы Украины» после посещения Крыма.

В 2021 году артист говорил, что россияне боятся шутить. По его мнению, причина этого кроется в страхе людей, что их за это «привлекут или посадят».

«Раньше больше шутили как раз. И шутили мягко — над чиновниками теми же. А сейчас человек боится шутить, боится, что его привлекут или посадят. И от этого люди стали намного злее, более замкнутыми. <...> Сейчас вокруг витают волны страха, ненависти, волны паники, их нужно стараться заменять на волны юмора, как бы сложно это ни было», — высказался Полицеймако в беседе с WomanHit.



Полицеймако хранит молчание относительно своей позиции по СВО.

Где сейчас Михаил Полицеймако

Полицеймако продолжает творческую деятельность. Он играет в спектаклях «Маленькие комедии», «Внезапные чтения. Спасибо, John, мы все помним!», «В Бореньке чего-то нет», «Леди на день», «Мужчина с доставкой на дом», «День радио», «Доктор знает все», «Ищу мужа», «Последний этаж», «Бестолочь» и «Малыш и Карлсон».

Фильмография артиста насчитывает более 160 работ. В 2024 году он сыграл в лентах «СуперИвановы-2» и «Руки вверх», премьера которых должна состояться в ближайшее время.

Как похудел Михаил Полицеймако

Артист принимал участие в программе «Подари себе жизнь», где прошел полное обследование организма. Врачи предупредили Полицеймако, что если он не начнет заботиться о своем здоровье, то через несколько лет может пострадать от инсульта. Прогноз врачей сподвиг актера заняться собой. Медики разработали для Полицеймако индивидуальную оздоровительную программу.