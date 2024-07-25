Какими проектами занимается сейчас Дмитрий Дюжев

Заслуженный артист РФ Дмитрий Дюжев едва не подрался на съемочной площадке с актрисой Ириной Горбачевой, а недавно СМИ сообщили, что его разыскивают приставы. Что известно о жизни знаменитости?

Что за конфликт был у Горбачевой и Дюжева

Актриса Ирина Горбачева играла вместе с Дюжевым в мюзикле «Бременские музыканты». По словам артистки, однажды во время съемок между ними вспыхнул нешуточный конфликт, который «чуть до драки не дошел». Что стало причиной ссоры, знаменитость раскрывать на «Шоу Воли» не стала.

«У вас какие-то напряги были с Дюжевым на съемках? Чуть ли не до драки дошло. У меня в связи с этим вопрос: хорошо ли Дюжев держит удар?» — спросил Горбачеву Павел Воля. «Конфликт был, и мы его классно разрешили, как взрослые люди», — ответила Горбачева.



Почему Дюжева разыскивают приставы

24 июля «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Звездач» сообщила, что актера разыскивают приставы. По данным издания, Дюжев оказался в списке должников из-за неоплаченных счетов за газ, электроэнергию и отопление.

Всего артист, по информации «Звездача», задолжал 23 тысячи 89 рублей и 76 копеек. Также журналисты нашли у актера задолженность в размере 21 тысячи 143 рублей и 64 копеек за ЖКХ. Всего сумма долга Дюжева, по данным СМИ, составляет около 44 тысяч рублей.

Где сейчас Дмитрий Дюжев

Сейчас Дюжев снимает документальную передачу о героях специальной военной операции ВС РФ на Украине. Программа называется «Герои по соседству». Telegram-канал «Молодежь Чувашии» сообщает, что 24 июня Дюжев приехал для съемок в Чебоксары, где побывал в детском оздоровительном лагере «Звездочка». Именно там стартовал региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0».

Сейчас Дюжев играет в картине «Алдан». Вместе с ним в якутско-запорожском кино об СВО сыграют Иван Охлобыстин, Джефф Монсон и другие. Это первый межрегиональный проект Запорожья и Якутии. Главы регионов договорились о создании ленты на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году. Идею картины поддержал лично президент России Владимир Путин.

Несмотря на востребованность в кино, Дюжев продолжает выходить на театральную сцену. Он задействован в спектаклях «Евгений Онегин», «Скамейка», «Нашла коса на камень», «Гусарская баллада», «Свободная любовь» и других.

Что известно о личной жизни Дмитрия Дюжева

В 2003 году Дюжев начал встречаться с солисткой Большого театра Анастасией Меськовой. Роман был непродолжительным, но бурным. Пара даже пробовала пожить вместе, однако в более серьезные отношения это не вылилось.

Дюжев несколько лет счастлив в браке с Татьяной Зайцевой. Пара не только официально зарегистрировала отношения, но и обвенчалась в церкви — на этом настоял сам артист.

Летом 2008 года у Дюжевых родился первенец Иван, а в 2015-м — второй сын, которого назвали Дмитрий.

«Муж, если честно, долго сопротивлялся моему выбору имени. Считал, что это нескромно. Но у меня была очень убедительная причина! Я сказала, что когда старший Дима будет уходить на работу, то маленький Митенька всегда будет со мной», — рассказала жена Дюжева изданию «7 Дней».



Супруга для Дюжева — образец в воспитании детей. Актер подчеркивал, что прикладывает все усилия для того, чтобы его жена и наследники были счастливы.