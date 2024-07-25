Когда деревья были большими: за что все любят Василия Шукшина

Олег Корчиков (Шура), Василий Шукшин (Прокудин), Георгий Бурков (Губошлеп) и Людмила Коршакова (эпизод) на съемочной площадке фильма «Калина красная» (1973). На роль рецидивиста Егора Прокудина режиссер пригласил Леонида Куравлева, который уже снялся в трех его фильмах: «Из Лебяжьего сообщают», «Живет такой парень», «Ваш сын и брат». Однако актер был занят на съемках телесериала «Семнадцать мгновений весны» и в нескольких других проектах. Тогда Шукшин решил сыграть сам. Лидия Николаевна признавалась, что была рада этому обстоятельству, поскольку считала, что образ Прокудина супруг писал под собственный характер. Фильм стал одной из самых ярких актерских и режиссерских работ Василия Макаровича. В 1974 году зрители журнала «Советский экран» назвали «Калину красную» лучшим фильмом года, а Василия Шукшина — лучшим актером.