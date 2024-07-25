Когда деревья были большими: за что все любят Василия Шукшина

Василий Шукшин в роли рядового Лопахина, Вячеслав Тихонов (рядовой Стрельцов) и режиссер Сергей Бондарчук на съемках фильма «Они сражались за Родину» (1975). У Василия Шукшина были дружеские отношения с Сергеем Бондарчуком, который поддержал коллегу во время перехода на киностудию «Мосфильм» и при сдаче картины «Калина красная». Сергей Федорович очень хотел поработать с Шукшиным и предложил ему роль рядового Лопахина в военной драме «Они сражались за Родину». На тот момент Василий Макарович был поглощен идеей экранизации своего романа «Я пришел дать вам волю» о Степане Разине, но после прочтения сценария согласился на предложение. Ему особенно был интересен опыт Бондарчука в съемках массовых сцен, который мог пригодиться в работе над собственным фильмом.