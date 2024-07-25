Умер актер Альдо Пульизи, партнер Софи Лорен в "Браке по-итальянски"

Скончался Альдо Пульизи, итальянский актер кино и телевидения, одна из самых известных работ которого - классическая комедия Де Сики "Брак по-итальянски". На экране там Пульизи был партнером Софи Лорен и Марчелло Мастроянни.

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Как передает Gazzetta del Sud, актер скончался из-за легочных осложнений, вызванных заражением коронавирусом, в госпитале в родной Катании, Сицилия. Похороны прошли во вторник.

Альдо Пульизи родился в 1935 году. Мать и отец были актерами. На экране дебютировал в первой половине 1960-х: "Соблазненная и покинутая", "Дамы и господа", "Девушка с пистолетом" с Витти, "Первая брачная ночь" (18+), "Перепутанные постели" (18+), два десятка других.