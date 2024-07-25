Чем сейчас занимается звезда сериала «Филин» актер Данила Якушев

Данила Якушев крайне востребован в кино, а сериал «Филин» с его участием растянулся уже на три сезона. Как живет артист, что известно о его творческих планах и личной жизни?

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Чем сейчас занимается Якушев

Сейчас Якушев задействован в постановке «Вне подозрения». Со спектаклем он гастролирует по разным российским городам.

Актер крайне востребован в кино. Сейчас на этапе производства находятся ленты «Филин-3», «Настоящий-2», «Завербованный», «Блонды», «Точка невозврата» и «Пастбища богов». Во всех, кроме последней, артист исполнил главную роль. Кроме того, в 2026 году должна состояться премьера фильма «Илия Муромец» с участием Якушева. Всего в его фильмографии более 100 работ.

Актер также пишет картины и изготавливает мебель. В 2023 году он представил свою первую персональную выставку. По словам Якушева, представленные картины он рисовал «в экспедициях, в лесу, у озера, на лодке, на крыльце своего дома, в тишине».

В прошлом году актер рассказывал, что уже несколько лет живет в деревне. По словам артиста, это не мешает его работе.

«У меня дом в деревне и мастерская, где я занимаюсь столярным делом и пишу картины. Я также рыбачу на озере, хожу за грибами. Меня все устраивает. Природа или мегаполис? Создавать или потреблять? Я нашел для себя ответы», — сказал Якушев.



В 2019 году Якушев снялся в интерактивном проекте «Digital Доктор» — сериале в жанре фэнтези на основе оригинального российского комикса. Особенность ленты заключалась в интерактивности — зрителю предлагалось самостоятельно управлять действиями персонажа. Отвечая на вопрос, как Якушев представляет себе, что это за игра, он ответил: «Сексуальная».

«Ну а что? Секс и деньги правят [миром]. А если серьезно, то игра крутая. Она подойдет для любого возраста, разобраться сможет каждый. <...> Мне понравился интерактив. Я поставил себя на место тех, кто смотрел сериал впервые, начал сопереживать Доку и старался быстрее решить задания, чтобы узнать, что будет дальше. Уверен, зрителям понравится!» — говорил артист в интервью StarHit.



Что известно о личной жизни Данилы Якушева

Несколько лет назад актер встречался с коллегой Марией Пироговой. Вместе пара прожила больше года, но в итоге распалась. Позднее Якушев три года встречался с фотомоделью Раей Гришиной.

Сейчас актер не женат. Детей у 38-летнего артиста нет. По его словам, он не торопится заводить семью, но считает, что однажды придет к этому.

«Да какой институт семьи?! Я ни разу не был женат. Все мои друзья развелись. Кому-то из них не дают видеть детей. У них уже вся голова седая от этих нервов. Зачем мне все это надо? Хотя каждый год вижу себя отцом. По осени накрывает — хочу сына! И когда-нибудь приду к этому. Но пока не тороплюсь», — объяснял он.



По мнению актера, «быть счастливым с актрисой достаточно сложно». Якушев считает, что такие отношения могут быть увлекательны и интересны, но это временно.

«Актрисы часто имеют нестабильную психику. Они не ведут обычный быт, не всегда могут создать уют, ожидать тебя после работы, смотреть на тебя без зависти, с восхищением, без конкуренции. Я убежден, что браки между актерами обречены на разрушение», — объяснил в одном из интервью артист.



Что за скандал произошел с Якушевым на Украине

После начала российской спецоперации на Украине Якушев хранит молчание. В РФ к этому отнеслись спокойно, а на украинской стороне нет. Нешуточный скандал разгорелся из-за сериала «Крепостная», в котором снимался артист.

Актриса Наталка Женисенко рассказала, что ее и съемочную группу обвинили в сотрудничестве с российскими коллегами. Артистка признавалась, что хотела отказаться от досъема сцен.