Лора Дерн рассказала, как ей пришлось бросить университет ради съемок в «Синем бархате»

В 17 лет Лора Дерн встала перед сложным выбором: продолжить обучение в Университете кино и актерского мастерства в Лос-Анжелесе или сняться в «Синем бархате». На днях популярная американская актриса поделилась воспоминаниями об этом поворотном моменте в ее карьере.

© Кадр из фильма "Синий бархат"

Получив предложение сняться в киноленте, Лора обратилась к заведующему кафедрой кинематографии с просьбой предоставить ей отпуск – работа предстояла серьезная и продолжительная.

Преподаватель, к сожалению начинающей актрисы, ее планы не оценил.

«Во-первых, если ты примешь участие в этих съемках, то тебе в университете больше не будут рады. Тебя выгонят. Во-вторых, твоя готовность отказаться от обучения ради этого сценария безумна».



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С тех пор прошло много лет. За это время актриса снялась в фильмах «Октябрьское небо», «Совершенный мир», «Маленькие женщины», сериале «Большая маленькая ложь» и других кинолентах.

К слову, сейчас все студенты университета, в котором Лора Дерн проучилась буквально два дня, на первых курсах в обязательном порядке изучают три фильма, и среди них есть роковой «Синий бархат»…

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