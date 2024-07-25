Сын от Янковского и «роман» с Биковичем: как живет Диана Пожарская

Звезда сериала «Отель Элеон» Диана Пожарская исчезла с экранов, однако часто появляется на светских мероприятиях. Что известно о личной жизни актрисы, планирует ли она вернуться в кино?

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Как сложилась личная жизнь Дианы Пожарской

Первым супругом Пожарской был режиссер Артем Аксененко, который был старше нее на девять лет. Актриса очень тепло отзывалась о супруге и называла его своей музой, подчеркивая, что в их союзе царит гармония.

«Мой муж — это моя муза. А я — его муза. Мы понимаем друг друга с полуслова, а то и без слов. Мыслим и чувствуем одинаково», — писала Пожарская в своих соцсетях.



Пара прожила вместе с 2016 по 2020 год. Новость о расставании Пожарской и Аксененко появилась осенью 2020 года. Примерно тогда же звезда «Фишера» Иван Янковский внезапно расстался со своей девушкой Верой Панфиловой, дочерью рок-музыканта Константина Кинчева, с которой встречался шесть лет. В Сети предполагали, что причиной разрыва стал роман актера с Пожарской — на тот момент они вместе играли в фильме «Чемпион». Артистка же отрицала отношения.

В конце 2020 года в Сеть попали фотографии со свадьбы актрисы Анастасии Микульчиной. Поклонники признали в женихе Артема Аксененко. Эту версию подпитала и подпись, которую актриса оставила под снимком: лаконичное «А.А.».

После развода Пожарская долго отрицала, что между ней и Янковским роман. Внимательные подписчики актрисы в конце концов заподозрили, что девушка ждет ребенка. Когда эту новость подхватили СМИ, Пожарская ничего не подтверждала.

«Я не беременна. С Ваней я не живу. Мы лишь друзья и ничего больше. Мне очень неприятно, когда таким образом пытаются очернить мою репутацию с малознакомым человеком. Всем мир», — писала артистка в марте 2021 года, однако уже в июне у пары родился сын.



Правда, позднее пара все же призналась, что они состоят в отношениях.

«Я на этой картине встретил свою жену, что для меня большой подарок. У нас появился прекрасный сын, так что я все задачи выполнил. Для себя я знаю результат, и он намного больше, выше и ценнее всего того, что может быть дальше с фильмом или с его обсуждением», — говорил Янковский.



Что известно о сыне Янковского и Пожарской

Мальчика назвали в честь знаменитого деда актера Олега Янковского. Впервые лицо наследника звездная пара показала, лишь когда сыну исполнилось два года. Ребенок Пожарской растет копией звездного отца, отмечают каждый раз поклонники.

«Как и все нормальные люди, свободное время мы проводим вместе. Можем в кино сходить, прогуляться, поужинать, с сыном поиграть», — сказал Янковский.



24 июля актер и его супруга опубликовали в социальных сетях фотографии с 3-летним сыном Олегом. Янковский подписал фото: «Me, myself & I». На снимках звездный отец кормит наследника шоколадным мороженым. В комментариях подписчики отметили феноменальное сходство малыша с родителями. Сейчас знаменитости и их ребенок находятся на отдыхе.

Был ли у Пожарской роман с Биковичем

После выхода сериала «Отель Элеон» артистке приписывали роман с Милошем Биковичем. В ленте Пожарская и он играли пару с очень сложными взаимоотношениями. Правда, сами звезды подчеркивали, что они просто дружат.

«В кино у Милоша очень разные роли, и зрители видят его в разных образах. А в реальности — это один из самых добрых, отзывчивых и щедрых людей в моей жизни. Это дорогого стоит. Ну и у него прекрасное чувство юмора, что довольно редко встречается», — говорила актриса про Биковича.



Вернется ли Пожарская в кино

Последний фильм с участием актрисы вышел в 2022 году. Тогда она снялась в проекте «Либерия: Охотники за сокровищами». Сейчас она находится в декрете.

«Совсем недавно, до того, как я стала мамой, почти все мои мысли, цели, желания и послания во Вселенную были связаны только с моей любимой работой. Я двигалась вперед и вперед, не останавливаясь, не жалея себя, неустанно развиваясь в своей профессии. Путь к целям и их достижение приносили мне огромное удовольствие. Как вдруг... любовь, и жизнь круто изменилась, а вместе с ней и я сама. Последний год о работе даже не вспоминала. Была в ожидании чуда. Теперь я купаюсь в любви и материнстве», — объясняла актриса отсутствие съемок.



Несмотря на увлеченность сыном, артистка регулярно бывает на светских мероприятиях. Например, она посещает премьеры фильмов в компании супруга.