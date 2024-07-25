Уход на СВО и скандал с изнасилованием: куда пропал Тесля-Герасимов

Звезда детективного сериала «След» Георгий Тесля-Герасимов после начала российской спецоперации на Украине решил присоединиться к ВС РФ. Куда пропал артист, что известно о его службе и скандале с изнасилованием, почему он оставил детективный проект?

© Кадр из сериала "След"

Почему Тесля-Герасимов ушел из «Следа»

Тесля-Герасимов рассказывал NEWS.ru, что продюсер и руководители проекта не поддержали его патриотическую позицию и поездки в Донбасс. По словам актера, после этого у него начались проблемы с работой в кино. Артист покинул «След» после 17 лет съемок в проекте.

«В связи с тем, что один из продюсеров продакшена в данный момент находится, как мы предполагаем, в Израиле, не исключаем, что ему там какие-нибудь западные партнеры могли намекнуть, что от артистов с патриотической позицией в проектах нужно избавляться. "Отмену" русской культуры на Западе мы уже видели. Теперь наблюдаем такую же "отмену" артистов-патриотов в нашем же российском культурном поле», — делился актер.



Почему Тесля-Герасимов пошел на СВО

Актер одним из первых российских артистов ушел добровольцем в зону СВО. Сначала Тесля-Герасимов был военным корреспондентом и занимался съемкой документального фильма. Позднее он подписал контракт и пополнил ряды бойцов 3-го батальона имени 383-й шахтерской дивизии армии ДНР.

«С 1 апреля по август 2022 года пробовал себя в роли военного корреспондента, потом при штабе начинал службу, подписал контракт как военнослужащий с 7 октября, прямо в день рождения нашего президента Владимира Путина. Теперь на первой линии в мотострелковом отдельном батальоне, недавно штурмом взяли населенный пункт, оборону держим», — рассказывал Тесля-Герасимов в недавнем интервью.



Артист рассказал, что служит в Донбассе, потому что это земля его предков, которые сражались в Великой Отечественной войне. Тесля-Герасимов признался, что ранее не проходил срочную службу из-за проблем со здоровьем.

«Прежде всего я человек, артист вторичен. <...> У меня странная ситуация: когда-то даже на срочную службу не взяли по болезни. Но сегодня я здоров, как видите. Не служил, не стрелял никогда, а теперь научился всему: стрелять, оказывать первую медицинскую помощь, выживать», — рассказал артист.



Где сейчас Тесля-Герасимов

Артист рассказал, что сейчас пишет много стихотворений и записал около 30 песен. Еще около 20 композиций ждут своего часа. Кроме того, Тесля-Герасимов подготовил сценарий, по которому планирует снять короткометражный фильм о жизни в тылу.

«Практически все из того, что видел на экране о специальной военной операции, из недавно снятого, на мой взгляд, как-то мимо немножко. <...> Сложновато, конечно, будет реализовать задуманное, короткий метр не проще снять, а даже сложнее», — поделился артист.



Что известно о личной жизни Тесли-Герасимова

Долгое время актер не афишировал личную жизнь. Известно, что жена Тесли-Герасимова — Анна Сафронова. По образованию супруга артиста акушер-гинеколог. В браке родились двое детей: сын Филипп и дочь Мария.

Семейная жизнь популярного актера едва не оказалась под угрозой в 2018 году. Мужчина по имени Роман в студии шоу «На самом деле» заявил, что является биологическим отцом дочери Тесли-Герасимова. В итоге результаты анализа ДНК-теста опровергли заявления любовника Сафроновой.

Спустя полгода Тесля-Герасимов вместе с женой вновь оказались на шоу «На самом деле». Супруга обвинила актера в неверности. Она рассказала, что Тесля-Герасимов привел домой 26-летнюю девушку и представил ее как свою племянницу Дарью Амелину, однако Сафронова заподозрила неладное. Реанимировать брак Тесле-Герасимову не удалось, и супруги развелись.

Осенью 2021 года актер оказался в центре нового скандала. В студию Тимура Еремеева пришла 22-летняя Алиса Пушечкина и заявила, что Тесля-Герасимов ее изнасиловал.

Артист поначалу отказывался давать публичные комментарии на эту тему, в итоге согласился пройти проверку на полиграфе. Тесля-Герасимов подтвердил интимную связь с Пушечкиной, однако подчеркнул, что все было по обоюдному согласию. В конце выпуска эксперты шоу «На самом деле» подтвердили невиновность звезды «Следа».