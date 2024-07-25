Сыгравший Джеймса Бонда Джордж Лэзенби объявил о завершении карьеры

Австралийский актер Джордж Лэзенби, сыгравший роль Джеймса Бонда в фильме "На секретной службе Ее Величества" (On Her Majesty's Secret Service, 1969), объявил о завершении карьеры в кино в возрасте 84 лет.

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"Это было непростое решение, но пришло время объявить о моем уходе с работы. Поэтому с сегодняшнего дня я больше не буду сниматься, появляться на публике, давать интервью и раздавать автографы. Это был веселый путь, но стареть - это не весело", - написал он в X (ранее Twitter).



Лэзенби родился 5 сентября 1939 года в Гоулберне. Получил известность за роль агента 007 в шестом фильме бондианы "На секретной службе Ее Величества". Также снимался в лентах "Универсальный солдат" (Universal Soldier, 1971) и "Глазами наблюдателя" (Eyes Of The Beholder, 1992).