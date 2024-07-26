Как живет Ольга Копосова из сериала «След»

Актриса Ольга Копосова прославилась благодаря роли Галины Рогозиной в детективном телесериале «След». Как сейчас живет артистка, что известно о ее здоровье и личной жизни?

© кадр из фильма

Как сложилась личная жизнь Копосовой

Ходили слухи, что актрисе симпатизировал народный артист СССР Армен Джигарханян, с которым она играла в фильме «Казино». Копосова неоднократно опровергала эти сплетни и подчеркивала, что между ними ничего не было.

«Армен Джигарханян тоже неровно ко мне дышал. Об этом знала вся съемочная группа фильма „Казино“. И если он появлялся на горизонте, то сидящие рядом со мной тут же вскакивали, зная, что Армен Борисович захочет здесь устроиться», — рассказывала артистка в интервью «Экспресс газете».



За сердце актрисы также боролся Александр Абдулов. Хотя Копосова и играла с ним в интимной сцене в фильме «Леди Макбет Мценского уезда», на близость вне съемочной площадки она не соглашалась.

«Помню, когда познакомилась с Сашей Абдуловым, тот чуть ли не напрямую звал залезть с ним в койку. Что удивительно, каждый раз, получая отказ, он отмахивался: „Ну и пошла вон!“ — а при следующей встрече все начиналось по новой. Когда снималась с ним в сериале Next, сказала: „Шур, мы ведь уже лет десять знакомы, а ты все пытаешься меня в кровать затащить! Самому-то не надоело?“ В ответ он только одарил меня своей фирменной улыбкой и удалился», — делилась артистка.



Первым супругом Копосовой был Владлен Горелик. В браке с ним родился сын Глеб. Брак распался после успеха артистки на экране. Сама Копосова рассказывала, что точку в романе поставила измена супруга.

В 2019 году артистка призналась, что ей комфортно жить одной. Копосова считает себя «тяжелой и дотошной».

«Например, обожаю порядок. Все должно стоять на своих местах. Кроме того, привыкла планировать время на одного. Возможно, в прошлом сильно любила и хотела раствориться в мужчине, но такого желания давно нет. Как и времени», — признавалась актриса.



Что Копосова говорила о «Следе»

В 37 лет актриса получила роль руководителя Федеральной экспертной службы Галины Рогозиной в сериале «След». Амплуа полковника и доктора медицинских наук вознесло артистку на вершину успеха. Однако супруг ревновал ее к работе.

«„След“ дал мне самодостаточность, независимость. А он (первый муж Копосовой Владлен Горелик. — NEWS.ru) говорил: „Ты здесь не Рогозина, хватит“. Это было похоже на ревность, но не к кому-то конкретному», — отмечала Копосова в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1».



В 2020-м артистка рассказала о связи дела журналиста Ивана Голунова с сюжетом одной из серий «Следа». По ее словам, сценарии эпизодов иногда могут перекликаться с реальными историями.

«Да, такое может быть. Мы уже много лет каждый день почти снимаем, наши сценаристы выдергивают из мира вообще все, что можно выдернуть: любые сюжеты, какие-то значимые события», — объяснила актриса в беседе с «Газетой.Ru».



Копосова также призналась, что слышала о задержании Голунова, однако не знает всех подробностей этой истории.

«Я, честно говоря, подробно не знаю ни ту историю, ни эту. Я что-то слышала о ней, немного узнала из нашей серии, которую я целиком не видела», — сказала она.



Как Копосова победила рак

В 2012 году у артистки диагностировали рак молочной железы. По словам Копосовой, в тот момент ее поддержал коллега по «Следу» Владимир Ташлыков.

«Когда мы расстались с Владленом, Володя Ташлыков оказался рядом, он меня очень любит. У нас с ним одно время были какие-то такие отношения очень близкие. Мое заболевание настолько шокировало, что он просто прирос ко мне», — рассказывала Копосова в одном из интервью.



Актриса перенесла операцию и прошла курс химиотерапии, после которого у нее выпали волосы, брови и ресницы. В тот момент, как уточнила артистка, ее мировоззрение полностью изменилось. После выздоровления артистка отказалась от вредных привычек, начала следить за фигурой и увлеклась занятиями спортом.