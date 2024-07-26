Звезда «Кадетства» рассказал о возвращении сериала

Актер Александр Головин высказался об участии в возможных съемках продолжения сериала «Кадетство». Об этом он рассказал в интервью Popcake.

© РИА Новости

С момента выхода сериала на СТС прошло почти 20 лет, по этому случаю Александру Головину задали вопрос о потенциальном возвращении к роли.

«Что-то об этом думали, говорили. С удовольствием. Если вдруг появится идея, я готов к обсуждению всех мелочей. Я только за. Я, в принципе, не против всего», — рассказал актер.



Александр Головин в мае 2023 года признался, что помолвлен с возлюбленной Александрой Поповой, а 20 июня они подали заявление в ЗАГС. По словам артиста, он делает все возможное, чтобы она была счастлива с ним. Актер считает, что после всех любовных неудач ему крупно повезло и он встретил «космическую» девушку.

Александр Головин редко рассказывает о личной жизни. У актера от гримера Светланы Белогуровой есть дочь Оливия, которую он несколько лет отказывался признавать. Девушка публично рассказывала, что их роман начался в 2017 году во время съемок в картине «Женщины против мужчин: Крымские каникулы». Когда стилист узнала о беременности, то сразу же рассказала об этом Александру Головину, и он стал уговаривать ее сделать аборт, но Светлана Белогурова отказалась.