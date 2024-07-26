Измены бывшего мужа, смерть возлюбленного: как сейчас живет Сандра Буллок

Сегодня, 26 июля, актриса Сандра Буллок отмечает 60-летие. Она прославилась благодаря романтическим комедиям вроде «Мисс Конгениальность» и «Пока ты спал». В 2010-м Сандра получила премию «Оскар» за роль в фильме «Невидимая сторона», а через четыре года стала самой высокооплачиваемой актрисой, заработав $51 млн. Но реальная жизнь Буллок сильно отличается от ее киноамплуа. NEWS.ru рассказывает, как Сандра пережила измену первого мужа и смерть возлюбленного в 2023 году.

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Снималась ли Сандра Буллок в фильмах для взрослых в начале карьеры

Сандра родилась в семье немецкой оперной певицы Хельги Мейер и американского преподавателя по вокалу Джона Буллока. Детство девочки прошло в немецком Нюрнберге, поэтому она свободно говорит на немецком. В 12 лет Буллок переехала с родителями в Америку. Уже тогда Сандра знала, что станет актрисой. Еще в Германии Буллок выступала в школьном театре, а в США пошла на актерские курсы.

После школы Сандра поступила в Университет штата Северная Каролина на юридический факультет, но вскоре забрала документы и уехала в Нью-Йорк, чтобы стать театральной актрисой. Ее карьера не складывалась, Буллок работала официанткой в барах и ресторанах. Позже девушка уехала в Лос-Анджелес, чтобы пробиться в кино.

Долгое время в СМИ ходили слухи, что Буллок начала карьеру с фильмов для взрослых. Однако история оказалась мифом. Сандра просто снялась в эротической сцене в картине «Амазонка в огне» режиссера Луиса Льоса. Актриса предусмотрительно заклеила изолентой интимные места, чтобы они не попали в кадр. Но в финальный монтаж обнаженное тело актрисы не попало.

Лента Луиса Льоса лежала на полке несколько лет, пока Буллок не снялась в двух заметных картинах: «Разрушитель» с Сильвестром Сталлоне и «Скорость» с Киану Ривзом. Тогда в 1996 году создатели «Амазонки в огне» перевыпустили кассету с картиной, добавив в нее полную версию эротической сцены.

Сандра пыталась судиться с правообладателями, но это только усилило разговоры об участии девушки в фильмах для взрослых. Только спустя десять лет актриса выкупила все сохранившиеся кассеты.

Кто был первым мужем актрисы и почему изменил ей

Фильм «Скорость» принес Буллок и Ривзу мировую известность. Картина стала прокатным хитом, заработав более $350 миллионов при бюджете в $30 миллионов. После этого актриса снялась в комедии «Пока ты спал» и получила номинацию на «Золотой глобус», триллере «Сеть» и межрасовой драме «Время убивать» с Мэттью Макконахи. После выхода фильма «Мисс Конгениальность» Сандра закрепила статус королевы романтических комедий и получила именную звезду на Аллее славы в Голливуде.

Ее карьера стремительно шла в гору, и актриса не задумывалась о создании семьи. В разное время она встречалась с актерами Мэтью Макконахи, Тейтом Донованом, Райаном Гослингом и Райаном Рейнальдсом.

«Я не хочу замуж. Чувствую себя прекрасно одна и не считаю институт брака чем-то обязательным. И почему идея замужества становится для большинства женщин главной целью?» — удивлялась Сандра в 2003 году на шоу Эллен Дедженерес.



В 2005-м в возрасте 40 лет она впервые вышла замуж. Избранником актрисы стал телеведущий Джесси Джеймс. Сандра познакомилась с ним на его шоу Monster Garage. В этом проекте Джеймс и команда механиков переделывали автомобили за короткий срок. Телеведущий был старше актрисы, и у него росла дочь Санни от первого брака с порнозвездой и стриптизершей Джанин Линдмалдер.

Когда экс-супругу Джеймса арестовали за неуплату налогов, именно Буллок растила девочку. Но после выхода из тюрьмы Линдмалдер потребовала опеки над дочерью, хотя актриса свидетельствовала в суде, что девочке небезопасно жить с матерью, которая часто находится в состоянии наркотического опьянения.

По словам актрисы, именно из-за Санни Сандра и Джеймс решили тогда не рожать собственных детей. Они хотели сосредоточиться на воспитании девочки и не травмировать ее появлением на свет общего ребенка.

Брак Буллок распался из-за неверности мужа. В начале 2010 года Джесси признался, что несколько раз изменил супруге с моделью Мишель Макги, стриптизершей Мелиссой Смит и фотографом Бригиттой Дагуэрре. Актриса подала на развод.

Почему Буллок усыновила темнокожих детей

В тот же период Сандра и Джесси начали процесс усыновления своего первого ребенка, темнокожего мальчика по имени Луи. После развода актриса оформила опеку над ребенком в качестве матери-одиночки. Она усыновила Луи, когда малышу было всего три с половиной месяца.

«Он просто идеален, я не могу описать его по-другому. Такое ощущение, будто он всегда был частью нашей жизни», — прокомментировала тогда Буллок.



Спустя несколько лет актриса познакомилась с фотографом Брайаном Рэндаллом. Пара долго скрывала свой роман. За это время в 2015 году Сандра приняла решение взять из детского дома второго ребенка — девочку Лейлу, которой на тот момент исполнилось три года.

Актриса публично назвала имя возлюбленного лишь в 2021 году в программе Red Table Talk.

«Сначала у меня был Луи. Потом я встретила Рэндалла и сказала ему: «Помнишь тот NDA, который ты подписал, когда фотографировал моего сына? У меня будет еще один ребенок, когда я вернусь из Торонто», — поделилась она. Рэндалл, услышав это, был одновременно «и счастлив, и напуган».



В том же интервью актриса назвала Брайана «очень терпеливым, практически святым».

«Я нашла любовь всей своей жизни. У нас двое прекрасных детей. Это лучшее, что когда-либо у меня было», — говорила Буллок о Рэндалле.



Актриса не раз признавалась, что больше всего любит проводить время с семьей.

«Я просто мама. Они скучают, когда меня нет, и раздражаются, когда я рядом. И именно так и должно быть», — так актриса описала свои отношения с детьми.



Звезда не скрывает гордости за сына и дочь:

«Я люблю их такими, какие они есть. Каждый день я вижу их настоящими. Я одна из тех счастливых родителей, у которых есть возможность постоянно находиться рядом с детьми и наблюдать за тем, как те растут и развиваются. Меня переполняет чувство гордости за личностей, которыми они становятся».



Как актриса пережила смерть возлюбленного и где она сейчас

В марте 2022 года Сандра неожиданно объявила о перерыве в актерской карьере, чтобы сосредоточиться на семье. Выяснилось, что несколько лет Брайан боролся с неизлечимой болезнью — боковым амиотрофическим склерозом. Это редкое неврологическое заболевание поражает нейроны головного мозга. Люди, страдающие прогрессирующим параличом мышц, постепенно утрачивают способность двигаться, глотать, разговаривать и дышать.

Рэндалл умер в 2023 году в возрасте 57 лет. Актриса развеял прах возлюбленного над Карибским морем. После смерти Брайана Сандра перестала появляться на публике и почти не попадала в объективы папарацци. Лишь недавно фотографы сделали снимки актрисы на улице во время шопинга. Буллок была в темных очках, но наконец-то улыбалась. Поклонники надеются, что актриса скоро придет в себя после трагедии и вернется в кинематограф.

Последними заметными работами Буллок были драма «Гравитация» (2013), фильм «Птичий короб» (2018), картина «Непрощенная» (2021) и лента «Затерянный город» (2022) с Ченнингом Татумом и Дэниелом Рэдклифом.