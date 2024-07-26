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От «президента США» до отмененного изгоя. Кевину Спейси — 65

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«Американцы», Джеймс Фоули (1992). Партнерами Спейси по съемочной площадке «Американцев» были Аль Пачино, Джек Леммон, Алек Болдуин, Алан Аркин и Эд Харрис. Они сыграли опытных дельцов, которые борются за клиентов, желающих получить землю, — и сталкиваются с преступниками. Критики считали картину одной из лучших в 1992 году, а Аль Пачино был номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.
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«Американцы», Джеймс Фоули (1992). Партнерами Спейси по съемочной площадке «Американцев» были Аль Пачино, Джек Леммон, Алек Болдуин, Алан Аркин и Эд Харрис. Они сыграли опытных дельцов, которые борются за клиентов, желающих получить землю, — и сталкиваются с преступниками. Критики считали картину одной из лучших в 1992 году, а Аль Пачино был номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. 
© New Line Cinema
«Семь», Дэвид Финчер (1995). Психологический триллер «Семь» получил признание критиков и большое количество премий. Спейси сыграл в картине серийного убийцу Джона Доу, чьи преступления расследуют главные герои — детективы Дэвид Миллз (Брэд Питт) и Уильям Сомерсет (Морган Фриман). Вся рекламная кампания проводилась без упоминания Спейси, чтобы зрителям было труднее идентифицировать убийцу.
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«Семь», Дэвид Финчер (1995). Психологический триллер «Семь» получил признание критиков и большое количество премий. Спейси сыграл в картине серийного убийцу Джона Доу, чьи преступления расследуют главные герои — детективы Дэвид Миллз (Брэд Питт) и Уильям Сомерсет (Морган Фриман). Вся рекламная кампания проводилась без упоминания Спейси, чтобы зрителям было труднее идентифицировать убийцу. 
© New Line Cinema
«Подозрительные лица», Брайан Сингер (1995). Детектив «Подозрительные лица» стал одним из ключевых фильмов кинокарьеры Спейси и принес ему первый «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Актер сыграл в ленте Роджера «Болтуна» Кинта — частично парализованного мошенника, который помогает агенту Куйану (Чазз Пальминтери) расследовать дело о поджоге корабля.
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«Подозрительные лица», Брайан Сингер (1995). Детектив «Подозрительные лица» стал одним из ключевых фильмов кинокарьеры Спейси и принес ему первый «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Актер сыграл в ленте Роджера «Болтуна» Кинта — частично парализованного мошенника, который помогает агенту Куйану (Чазз Пальминтери) расследовать дело о поджоге корабля. 
© Gramercy
«Время убивать», Джоэл Шумахер (1996). В экранизации романа Джона Гришэма «Пора убивать» Спейси сыграл настойчивого и коварного прокурора Руфуса Бакли. Он выступает против адвоката (Мэттью Макконахи) и его подзащитного темнокожего (Сэмюэл Л. Джексон), который убил изнасиловавших его 10-летнюю дочь двоих белых мужчин.
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«Время убивать», Джоэл Шумахер (1996). В экранизации романа Джона Гришэма «Пора убивать» Спейси сыграл настойчивого и коварного прокурора Руфуса Бакли. Он выступает против адвоката (Мэттью Макконахи) и его подзащитного темнокожего (Сэмюэл Л. Джексон), который убил изнасиловавших его 10-летнюю дочь двоих белых мужчин. 
© Warner Bros. Pictures

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«Секреты Лос-Анджелеса», Кертис Хэнсон (1997). В неонуарном фильме по одноименному роману Джеймса Эллроя Спейси исполнил роль нечистого на руку детектива-сержанта Джека Винсенса. Он консультирует полицейский сериал и предлагает яркие факты из жизни голливудских звезд. В картине также снялись Рассел Кроу, Гай Пирс и Ким Бейсингер. Фильм получил девять номинаций на премию «Оскар», в двух из которых выиграл: Бейсингер удостоилась награды за лучшую женскую роль второго плана, а Хелгеленд завоевал статуэтку за лучший адаптированный сценарий. А Спейси номинировался на BAFTA как лучший актер, но уступил награду Роберту Карлайлу.
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«Секреты Лос-Анджелеса», Кертис Хэнсон (1997). В неонуарном фильме по одноименному роману Джеймса Эллроя Спейси исполнил роль нечистого на руку детектива-сержанта Джека Винсенса. Он консультирует полицейский сериал и предлагает яркие факты из жизни голливудских звезд. В картине также снялись Рассел Кроу, Гай Пирс и Ким Бейсингер. Фильм получил девять номинаций на премию «Оскар», в двух из которых выиграл: Бейсингер удостоилась награды за лучшую женскую роль второго плана, а Хелгеленд завоевал статуэтку за лучший адаптированный сценарий. А Спейси номинировался на BAFTA как лучший актер, но уступил награду Роберту Карлайлу. 
© Warner Bros. Pictures
«Красота по-американски», Сэм Мендес (1999). В фильме «Красота по-американски» Спейси сыграл Лестера Бернема, переживающего кризис среднего возраста. От депрессии его спасает влюбленность в одноклассницу дочери Анджелу. Фильм победил в пяти номинациях на «Оскар» — «Лучший фильм», «Лучший сценарий», «Лучшая режиссура», «Лучшая операторская работа» и «Лучший актер». Последнюю награду забрал Спейси. В том же 1999-м он получил именную звезду на голливудской «Аллее славы» за вклад в киноиндустрию.
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«Красота по-американски», Сэм Мендес (1999). В фильме «Красота по-американски» Спейси сыграл Лестера Бернема, переживающего кризис среднего возраста. От депрессии его спасает влюбленность в одноклассницу дочери Анджелу. Фильм победил в пяти номинациях на «Оскар» — «Лучший фильм», «Лучший сценарий», «Лучшая режиссура», «Лучшая операторская работа» и «Лучший актер». Последнюю награду забрал Спейси. В том же 1999-м он получил именную звезду на голливудской «Аллее славы» за вклад в киноиндустрию. 
© DreamWorks SKG
«Корабельные новости», Лассе Халльстрем (2001). Основой сюжета ленты послужил одноименный роман Энни Пру, удостоенный Пулитцеровской премии. Герой Спейси — журналист-неудачник Койл, который теряет жену и отправляется на родину отца, чтобы начать новую жизнь. Картина принесла ему номинации на «Золотой глобус» и BAFTA.
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«Корабельные новости», Лассе Халльстрем (2001). Основой сюжета ленты послужил одноименный роман Энни Пру, удостоенный Пулитцеровской премии. Герой Спейси — журналист-неудачник Койл, который теряет жену и отправляется на родину отца, чтобы начать новую жизнь. Картина принесла ему номинации на «Золотой глобус» и BAFTA. 
© Miramax Films
«Казино Джек» (2009), Джордж Хикенлупер (2009). Фильм, рассказывающий о биографии финансового и политического авантюриста Джека Абрамоффа. Картина основана на реальных событиях.
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«Казино Джек» (2009), Джордж Хикенлупер (2009). Фильм, рассказывающий о биографии финансового и политического авантюриста Джека Абрамоффа. Картина основана на реальных событиях. 
© Miramax Films
«Карточный домик», Дэвид Финчер (2013-2018). В политическом сериале «Карточный домик» Спейси сыграл представителя Демократической партии Фрэнсиса Андервуда. В 2017 году он потерял роль, за которую получил «Золотой глобус», в связи со скандалом из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Производство шестого сезона было приостановлено и возобновилось без Спейси. Несмотря на то, что в суде Спейси оправдали, суд признал его виновным в нарушении контракта с создателями «Карточного домика» и обязал выплатить им $31 млн. Netflix также не выпустил готовый фильм «Гор» с участием Спейси, а фрагменты ленты «Все деньги мира» с пересняли с Кристофером Пламмером
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«Карточный домик», Дэвид Финчер (2013-2018). В политическом сериале «Карточный домик» Спейси сыграл представителя Демократической партии Фрэнсиса Андервуда. В 2017 году он потерял роль, за которую получил «Золотой глобус», в связи со скандалом из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Производство шестого сезона было приостановлено и возобновилось без Спейси. Несмотря на то, что в суде Спейси оправдали, суд признал его виновным в нарушении контракта с создателями «Карточного домика» и обязал выплатить им $31 млн. Netflix также не выпустил готовый фильм «Гор» с участием Спейси, а фрагменты ленты «Все деньги мира» с пересняли с Кристофером Пламмером 
© Netflix

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«Человек, который нарисовал Бога», Франко Неро (2022). Это первая роль Спейси после его «отмены» в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах в 2017 году. Актер сыграл в ленте полицейского детектива, который ведет дело слепого художника (Франко Неро), обвиненного в совершении преступления сексуального характера.
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«Человек, который нарисовал Бога», Франко Неро (2022). Это первая роль Спейси после его «отмены» в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах в 2017 году. Актер сыграл в ленте полицейского детектива, который ведет дело слепого художника (Франко Неро), обвиненного в совершении преступления сексуального характера. 
© L'Altrofilm

Голливудский актер Кевин Спейси родился 26 июля 1959 года в городе Саут-Ориндж (Нью-Джерси, США). Его отец был техническим писателем, а мать — секретаршей и домохозяйкой. Помимо Кевина они воспитывали сына Рэнди и дочь Джули.

Поскольку Спейси был «трудным» ребенком, его отправили «исправляться» в военную академию. Однако через год он был исключен и поступил в высшую школу в Канога Парке, где впервые поучаствовал в школьных постановках — и понял свое призвание.

Актерскую карьеру Спейси начал в театре в 1980-х годах. В 1995-м он сыграл Джона Доу в картине Дэвида Финчера «Семь» и снискал одобрение кинокритиков. Уже через год актер получил свой первый «Оскар» в номинации «Лучшая роль второго плана» — за роль Роджера «Болтуна» Кинта в фильме Брайана Сингера «Подозрительные лица». В 1999 году Спейси удостоился второй статуэтки за роль в ленте Сэма Мендеса «Красота по-американски» (на этот раз в категории «Лучшая мужская роль»).

Среди известных проектов с участием Спейси — фильмы «Семь», «Подозрительные лица», «Время убивать», «Секреты Лос-Анджелеса», «Красота по-американски», «Заплати другому» и «Возвращение Супермена». Помимо «Оскара», актер является лауреатом премий BAFTA, «Золотой глобус» и «Тони», а также рыцарем-командором ордена Британской империи.

В 2017 году Спейси, неоднократно обвиненный в попытках изнасилования мужчин, открыто заявил о своей гомосексуальности. За год до камин-аута в отношении актера было возбуждено уголовное дело из-за сексуального посягательства на 18-летнего юношу. В 2019-м расследование остановили после отказа предполагаемого потерпевшего свидетельствовать против себя и показывать текстовые сообщения в смартфоне. Также в отношении актера завели как минимум шесть разбирательств на территории Великобритании. В общей сложности он получил не менее 15 обвинений, большая часть которых дошла до суда.

На фоне скандала Netflix уволил Спейси из сериала «Карточный домик», который вскоре был закрыт, и не стал выпускать отснятый фильм «Гор». А сцены с участием актера в фильме «Все деньги мира» были пересняты с Кристофером Пламмером. В 2021 году суд обязал Спейси заплатить $31 млн авторам сериала «Карточный домик» за домогательства, которые признали нарушением контракта.

На экраны Спейси вернулся в 2021 году, снявшись в фильме Франко Неро «Человек, который нарисовал Бога». В 2022 году он получил роль в картине «1242: Врата на Запад», а в 2023-м — в фильме «Контроль».

В мае 2023 года Королевская прокуратура Великобритании обвинила Спейси в четырех преступлениях сексуального характера в отношении мужчин, которые он якобы совершил в мае 2022 года. В октябре 2023-го актер был оправдан по всем обвинениям.

Несмотря на пошатнувшуюся репутацию, Спейси продолжает сниматься в фильмах, участвует в кинофестивалях и планирует вернуться в театр. Однако с финансами у актера проблемы: в июле 2024-го он заявил в YouTube-шоу Питера Моргана, что не может оплатить счета за дом.

Однако скандалы не отменяют профессиональный вклад Кевина Спейси в мировой кинематограф.