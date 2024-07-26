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Агент ФБР, астронавт и гениальная воровка: лучшие роли Сандры Буллок

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«Скорость», Ян де Бонт (1994). Главная роль в боевике Яна де Бонта открыла Буллок путь в мир большого голливудского кино. По сюжету террорист Говард Пейн (Деннис Хоппер) устанавливает в рейсовом автобусе радиоуправляемую бомбу, обезвредить которую предстоит полицейскому Джеку Тревену (Киану Ривз) и его отчаянной попутчице Энни Портер (Сандра Буллок). Фильм получил два «Оскара» — за лучший звук и лучший монтаж звука, а Буллок была удостоена премии «Сатурн». Спустя 25 лет после выхода фильма актриса призналась, что во время съемок была влюблена в своего партнера. «Я вспоминаю, каким симпатичным был Киану Ривз… очень красивым. Мне было тяжело оставаться серьезной, когда он смотрел на меня, я начинала хихикать», — призналась она в эфире «Шоу Эллен ДеДженерес».
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«Скорость», Ян де Бонт (1994). Главная роль в боевике Яна де Бонта открыла Буллок путь в мир большого голливудского кино. По сюжету террорист Говард Пейн (Деннис Хоппер) устанавливает в рейсовом автобусе радиоуправляемую бомбу, обезвредить которую предстоит полицейскому Джеку Тревену (Киану Ривз) и его отчаянной попутчице Энни Портер (Сандра Буллок). Фильм получил два «Оскара» — за лучший звук и лучший монтаж звука, а Буллок была удостоена премии «Сатурн». Спустя 25 лет после выхода фильма актриса призналась, что во время съемок была влюблена в своего партнера. «Я вспоминаю, каким симпатичным был Киану Ривз… очень красивым. Мне было тяжело оставаться серьезной, когда он смотрел на меня, я начинала хихикать», — призналась она в эфире «Шоу Эллен ДеДженерес». 
© KPA/Clobal Look Press
«Пока ты спал», Джон Тертелтауб (1995). В сентиментальной романтической комедии «Пока ты спал» Сандра Буллок сыграла одинокую госслужащую Люси, которая спасает жизнь симпатичному парню. Правда, тот впадает в кому, а его родители принимают Люси в семью, будучи уверенными, что она — невеста их сына. Фильм с бюджетом $17 млн собрал в мировом прокате $182 млн и принес Буллок ее первую номинацию на «Золотой глобус». Изначально роль Люси была написана для Деми Мур, но актриса отказалась от проекта. Впоследствии Буллок назвала время, проведенное на съемках «Пока ты спал», самым веселым в своей жизни и поблагодарила коллегу за ее решение: «Я верю, что получила роль, потому что от нее отказалась Деми Мур, поэтому я благодарна ей каждый день».
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«Пока ты спал», Джон Тертелтауб (1995). В сентиментальной романтической комедии «Пока ты спал» Сандра Буллок сыграла одинокую госслужащую Люси, которая спасает жизнь симпатичному парню. Правда, тот впадает в кому, а его родители принимают Люси в семью, будучи уверенными, что она — невеста их сына. Фильм с бюджетом $17 млн собрал в мировом прокате $182 млн и принес Буллок ее первую номинацию на «Золотой глобус». Изначально роль Люси была написана для Деми Мур, но актриса отказалась от проекта. Впоследствии Буллок назвала время, проведенное на съемках «Пока ты спал», самым веселым в своей жизни и поблагодарила коллегу за ее решение: «Я верю, что получила роль, потому что от нее отказалась Деми Мур, поэтому я благодарна ей каждый день». 
© KPA/Clobal Look Press
«Мисс Конгениальность», Дональд Питри (2000). По сюжету фильма агенту ФБР Грейси Харт (Буллок) поручают непростое задание: отправиться на конкурс красоты «Мисс Америка» и вычислить опасного преступника по прозвищу Гражданин. Фильм, который снимался в течение трех лет и сменил трех режиссеров, был тепло встречен критиками, а Буллок получила за роль вторую номинацию на «Золотой глобус». А вышедшая в 2005 году «Мисс Конгениальность 2: Прекрасна и опасна» потерпела неудачу, после чего Буллок заявила, что отныне будет сниматься преимущественно в малобюджетных независимых картинах.
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«Мисс Конгениальность», Дональд Питри (2000). По сюжету фильма агенту ФБР Грейси Харт (Буллок) поручают непростое задание: отправиться на конкурс красоты «Мисс Америка» и вычислить опасного преступника по прозвищу Гражданин. Фильм, который снимался в течение трех лет и сменил трех режиссеров, был тепло встречен критиками, а Буллок получила за роль вторую номинацию на «Золотой глобус». А вышедшая в 2005 году «Мисс Конгениальность 2: Прекрасна и опасна» потерпела неудачу, после чего Буллок заявила, что отныне будет сниматься преимущественно в малобюджетных независимых картинах. 
© Fortis Films
«Дом у озера», Алехандро Агрести (2006). «Дом у озера» — ремейк корейского фильма «Море» (2000) и дебютная работа аргентинского режиссера Алехандро Агрести. В центре сюжета — Кейт Фостер (Буллок) и Алекс Уайлер (Киану Ривз), которые живут в одном доме на берегу озера и общаются посредством писем. И вроде бы ничего необычного, только героиня Буллок живет в этом доме в 2006 году, а герой Ривза — в 2004-м. При бюджете в $52 млн «Дом у озера» собрал в прокате почти $115 млн, а Буллок и Ривз получили приз Teen Choice Award в номинации «Лучший поцелуй».
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«Дом у озера», Алехандро Агрести (2006). «Дом у озера» — ремейк корейского фильма «Море» (2000) и дебютная работа аргентинского режиссера Алехандро Агрести. В центре сюжета — Кейт Фостер (Буллок) и Алекс Уайлер (Киану Ривз), которые живут в одном доме на берегу озера и общаются посредством писем. И вроде бы ничего необычного, только героиня Буллок живет в этом доме в 2006 году, а герой Ривза — в 2004-м. При бюджете в $52 млн «Дом у озера» собрал в прокате почти $115 млн, а Буллок и Ривз получили приз Teen Choice Award в номинации «Лучший поцелуй». 
© Warner Bros. Pictures

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«Предложение», Энн Флетчер (2009). Высокомерной и деспотичной руководительнице крупного нью-йоркского издательства Маргарет Тейт (Буллок) отказывают в продлении американской визы, и теперь ей грозит высылка в Канаду. Чтобы избежать возвращения на родину, героиня готова на все — даже фиктивно выйти замуж за своего молодого, но строптивого ассистента Эндрю Пакстона (Райан Рейнольдс). Изначально Маргарет Тейт должна была сыграть Джулия Робертс, но ее не устроил гонорар, и на роль утвердили Буллок. За первые прокатные выходные картина собрала рекордные $34 млн, обогнав по сборам «Мальчишник в Вегасе», «Вверх» и «Начало времен».
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«Предложение», Энн Флетчер (2009). Высокомерной и деспотичной руководительнице крупного нью-йоркского издательства Маргарет Тейт (Буллок) отказывают в продлении американской визы, и теперь ей грозит высылка в Канаду. Чтобы избежать возвращения на родину, героиня готова на все — даже фиктивно выйти замуж за своего молодого, но строптивого ассистента Эндрю Пакстона (Райан Рейнольдс). Изначально Маргарет Тейт должна была сыграть Джулия Робертс, но ее не устроил гонорар, и на роль утвердили Буллок. За первые прокатные выходные картина собрала рекордные $34 млн, обогнав по сборам «Мальчишник в Вегасе», «Вверх» и «Начало времен». 
© Touchstone Pictures/Global Look Press
«Невидимая сторона», Джон Ли Хэнкок (2009). Роль в спортивной драме «Невидимая сторона», рассказывающей историю игрока в американский футбол Майкла Оэра, принесла Буллок все возможные престижные кинонаграды, включая «Оскар», «Золотой глобус» и Премию гильдии киноактеров. Как и в «Предложении», главную женскую роль в «Невидимой стороне» должна была сыграть Джулия Робертс, но актрису проект не заинтересовал. Поначалу Буллок тоже отказывалась от роли, но передумала после того, как познакомилась с семьей Майкла Оэра и посетила школу, в которой он учился в Мемфисе. Актриса также значительно снизила свой обычный гонорар, согласившись на процент от будущих сборов. И не прогадала: фильм с бюджетом $29 млн собрал в прокате более $300 млн.
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«Невидимая сторона», Джон Ли Хэнкок (2009). Роль в спортивной драме «Невидимая сторона», рассказывающей историю игрока в американский футбол Майкла Оэра, принесла Буллок все возможные престижные кинонаграды, включая «Оскар», «Золотой глобус» и Премию гильдии киноактеров. Как и в «Предложении», главную женскую роль в «Невидимой стороне» должна была сыграть Джулия Робертс, но актрису проект не заинтересовал. Поначалу Буллок тоже отказывалась от роли, но передумала после того, как познакомилась с семьей Майкла Оэра и посетила школу, в которой он учился в Мемфисе. Актриса также значительно снизила свой обычный гонорар, согласившись на процент от будущих сборов. И не прогадала: фильм с бюджетом $29 млн собрал в прокате более $300 млн. 
© Alcon Entertainment
«Гравитация», Альфонсо Куарон (2013). Фантастический триллер «Гравитация» рассказывает историю астронавтов Райан Стоун (Буллок) и Мэтта Ковальски (Джордж Клуни), которые после аварии своего шаттла оказываются в открытом космосе безо всякой надежды на спасение. Перед началом съемок Буллок шесть месяцев работала над своей физической формой — в частности, над дыханием, которое, по мнению режиссера картины, стало важнейшим аспектом ее игры. После выхода фильма в прокат друг Куарона Джеймс Кэмерон заявил, что работа, которую проделала Буллок, впечатлила его больше, чем технологии, использовавшиеся во время съемок. За роль в «Гравитации» актриса была номинирована на «Оскар», получила премию «Сатурн» и номинации на «Золотой глобус», Премию гильдии киноактеров и BAFTA.
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«Гравитация», Альфонсо Куарон (2013). Фантастический триллер «Гравитация» рассказывает историю астронавтов Райан Стоун (Буллок) и Мэтта Ковальски (Джордж Клуни), которые после аварии своего шаттла оказываются в открытом космосе безо всякой надежды на спасение. Перед началом съемок Буллок шесть месяцев работала над своей физической формой — в частности, над дыханием, которое, по мнению режиссера картины, стало важнейшим аспектом ее игры. После выхода фильма в прокат друг Куарона Джеймс Кэмерон заявил, что работа, которую проделала Буллок, впечатлила его больше, чем технологии, использовавшиеся во время съемок. За роль в «Гравитации» актриса была номинирована на «Оскар», получила премию «Сатурн» и номинации на «Золотой глобус», Премию гильдии киноактеров и BAFTA. 
© Warner Bros.
«8 подруг Оушена», Гэри Росс (2018). Спин-офф культовой картины Стивена Содерберга «Одиннадцать друзей Оушена» рассказывает о сестре Дэнни Оушена Дэбби (Буллок), которая выходит из тюрьмы и сразу же замышляет новое грандиозное преступление. Вместе со своими подругами и бывшей подельницей Лу Миллер (Кейт Бланшетт) Дебби собирается выкрасть с выставки Met Gala колье Cartier стоимостью $150 млн. Фильм получил в основном положительные отзывы критиков, а обозреватель Variety Оуэн Глейберман отметила, что Буллок не просто прекрасно сыграла роль суперворовки, но и «превратила воровство в идеологию».
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«8 подруг Оушена», Гэри Росс (2018). Спин-офф культовой картины Стивена Содерберга «Одиннадцать друзей Оушена» рассказывает о сестре Дэнни Оушена Дэбби (Буллок), которая выходит из тюрьмы и сразу же замышляет новое грандиозное преступление. Вместе со своими подругами и бывшей подельницей Лу Миллер (Кейт Бланшетт) Дебби собирается выкрасть с выставки Met Gala колье Cartier стоимостью $150 млн. Фильм получил в основном положительные отзывы критиков, а обозреватель Variety Оуэн Глейберман отметила, что Буллок не просто прекрасно сыграла роль суперворовки, но и «превратила воровство в идеологию». 
© Warner Bros.
«Птичий короб», Сюзанна Бир (2018). В фильме ужасов «Птичий короб» Буллок сыграла отважную мать-одиночку, которая пытается выжить и спасти своих детей в постапокалиптическом мире. Героиня вместе с сыном и дочерью отправляется на поиски безопасного места с завязанными глазами и двумя попугаями, предупреждающими их об опасности. Как позже призналась Буллок, большую часть съемочного процесса она действительно провела «вслепую». В результате «Птичий короб» не только стал абсолютным хитом Netflix (за первую неделю фильм посмотрели 45 млн человек), но и породил множество мемов и флешмобов в интернете: американцы выкладывали в сеть ролики, на которых они пытаются помыться, накраситься и пройтись по улицам с завязанными глазами.
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«Птичий короб», Сюзанна Бир (2018). В фильме ужасов «Птичий короб» Буллок сыграла отважную мать-одиночку, которая пытается выжить и спасти своих детей в постапокалиптическом мире. Героиня вместе с сыном и дочерью отправляется на поиски безопасного места с завязанными глазами и двумя попугаями, предупреждающими их об опасности. Как позже призналась Буллок, большую часть съемочного процесса она действительно провела «вслепую». В результате «Птичий короб» не только стал абсолютным хитом Netflix (за первую неделю фильм посмотрели 45 млн человек), но и породил множество мемов и флешмобов в интернете: американцы выкладывали в сеть ролики, на которых они пытаются помыться, накраситься и пройтись по улицам с завязанными глазами. 
© Netflix

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«Непрощенная», Нора Финшелдт (2021). Криминальная драма «Непрощенная» рассказывает историю Рут Слейтер (Буллок), которая вышла из тюрьмы после 20-летнего заключения. Она изо всех сил пытается вернуться к нормальной жизни, но окружающие не готовы забыть о ее прошлом. Не найдя понимания, Рут отправляется на поиски младшей сестры Кэти (Эшлинг Франчози), которую ей когда-то пришлось оставить. «Непрощенная» получила в основном положительные отзывы критиков, которые отмечали отличную работу Сандры Буллок. «Вспоминаю ее роль в «Непрощенной», и слезы наворачиваются у меня на глазах. Эта боль в глазах, эти эмоции в голосе и взгляд полный отчаяния, то как в целом она держится в кадре, все это представляет собой настоящую магию перевоплощения в свою героиню», — написала кинокритик Дайна Эйлин.
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«Непрощенная», Нора Финшелдт (2021). Криминальная драма «Непрощенная» рассказывает историю Рут Слейтер (Буллок), которая вышла из тюрьмы после 20-летнего заключения. Она изо всех сил пытается вернуться к нормальной жизни, но окружающие не готовы забыть о ее прошлом. Не найдя понимания, Рут отправляется на поиски младшей сестры Кэти (Эшлинг Франчози), которую ей когда-то пришлось оставить. «Непрощенная» получила в основном положительные отзывы критиков, которые отмечали отличную работу Сандры Буллок. «Вспоминаю ее роль в «Непрощенной», и слезы наворачиваются у меня на глазах. Эта боль в глазах, эти эмоции в голосе и взгляд полный отчаяния, то как в целом она держится в кадре, все это представляет собой настоящую магию перевоплощения в свою героиню», — написала кинокритик Дайна Эйлин. 
© Netflix

Американская актриса Сандра Буллок родилась 26 июля 1964 года в Арлингтоне, штат Вирджиния. Ее мать, немка Хельга Мейер, была оперной певицей, а отец, американец Джон Буллок, работал преподавателем вокала. Детство будущей звезды прошло в Германии: Буллок училась в англоязычной школе, где была одной из самых популярных учениц. Параллельно с учебой девочка занималась балетом и вокалом, пела в детском оперном хоре в театре и исполняла небольшие партии в постановках, в которых участвовала ее мать.

Впоследствии семья переехала в США, где Буллок окончила старшую школу и в 1982 году поступила на юридический факультет Университета штата Северная Каролина. Вскоре она разочаровалась в профессии юриста, бросила учебу и перебралась в Нью-Йорк, где поступила на курсы актерского мастерства. Впоследствии она сыграла в нескольких так называемых «внебродвейских» постановках, а в 1989 году переехала в Лос-Анджелес и получила свою первую большую роль в комедийном сериале «Деловая женщина». На заре своей карьеры актриса снималась в основном в «проходных» романтических комедиях, пока в 1994 году не получила главную роль в боевике Яна де Бонта «Скорость», которая принесла ей сразу несколько престижных кинонаград.

Вслед за «Скоростью» последовало еще несколько успешных киноработ, среди которых — романтическая комедия «Пока ты спал» (1995), семейная драма «Проблески надежды» (1998) и комедийный боевик «Мисс Конгениальность» (2000). Последний собрал в мировом прокате более $200 млн и принес Буллок номинацию на «Золотой глобус». В 2010 году актриса получила сразу две престижных кинонаграды — «Оскар» и «Золотой глобус» за роль в драме «Невидимая сторона». Впрочем, за день до получения «Оскара» Буллок была удостоена премии «Золотая малина» как «Худшая актриса» за фильм «Все о Стиве» (2009), в котором она не только снялась, но и выступила в качестве продюсера. Таким образом, она стала первой актрисой, получившей «Оскар» и «Золотую малину» за один год.

Сегодня Сандра Буллок — одна из самых востребованных и высокооплачиваемых актрис Голливуда. Помимо актерской работы она занимается продюсированием, владеет собственной компанией Fortis Films, несколькими заведениями общепита и ранчо, на котором выращиваются авокадо и цитрусовые. С 2004 по 2010 год супругом Буллок был телеведущий Джесси Джеймс, а в 2015-м звезда вышла замуж за фотографа Брайана Рэндалла. У Сандры Буллок двое детей: сын от первого брака Луис и приемная дочь Лайла, которую актриса удочерила в 2015 году.