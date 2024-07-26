Актеры из Японии рассказали о съемках "Амуры" с Михайловой и Колокольниковым

Редакция "РГ" первой получила эксклюзивные фотографии с площадки приключенческой экшн-драмы с элементами анимированной манги "Амура". Производством проекта занимался онлайн-кинотеатр KION при при поддержке Института развития интернета. Премьера "Амуры" ожидается осенью этого года.

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"Амура" - это один из самых амбициозных международных проектов в России, съемки которого проходили в России и Азии с привлечением иностранных актеров. Над проектом работала большая международная команда, эксперты в области боевых искусств и трюков. Об этом писала "РГ".

Команда создателей дозированно выдает информацию о проекте. Известен краткий синопсис: сестры-близнецы Аня и Надя, которых играет Алена Михайлова, попадают в опасные приключения. Анна стала бойцом ММА, а Надя уехала в Японию в поисках собственного пути и свободы. Спустя некоторое время Ане приходит тревожное сообщение от сестры, в котором она просит о помощи.

Также в проекте снялись Юрий Колокольников, Екатерина Вилкова, Аскар Ильясов, Валентин Цзин. И сегодня стали известны имена японских артистов: Юта Кога, Изуми Сано, Кен Такигава, Кохэи Масиба и другие. Более того, актеры из Страны восходящего солнца Юта Кога и Идзуми Сано высказались проекте:

"Мы были очень рады поучаствовать в проекте, чей сценарий нам понравился при первом же прочтении. Хотя нам было иногда тяжело сниматься в Таиланде из-за тоски по дому, нам хочется верить, что во время съемок мы выложились по полной и помогли режиссерам Андрею Джунковскому и Илье Овсеневу сделать качественное кино. Нас очень впечатлил творческий подход Андрея и Илья, их любовь к работе, а также преданность и любовь всей команды".



Андрей Джунковский и Илья Овсенев, режиссеры проекта - также прокомментировали работу иностранных актеров: