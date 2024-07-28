Городницкий назвал прикольной съемки постельной сцены с Аглаей Тарасовой

Комик Евгений Городницкий в беседе с порталом «Страсти» поделился впечатлениями от съемок постельной сцены в сериале «Морозко».

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Победитель «Comedy Баттл» снимался в сериале впервые. Партнершей юмориста в постельной сцене стала Аглая Тарасова. Он признался, что во время съемок звезды веселились.

«Процесс съемки интересный — все лишние выходят, остается только оператор, актеры и режиссер. Прикольно было, когда Аглая начала выбирать, где мы это будем делать. Стол, кресло, подоконник, прижать к шкафу. Что было выбрано? Посмотрите сериал и узнаете», — рассказал Городницкий.



По словам комика, перед началом съемок все посторонние покинули помещение. На месте остались только несколько человек.

В центре сюжета сериала «Морозко» — девушка по имени Рита (Аглая Тарасова). Ранний климакс вынуждает Риту в кратчайшие сроки найти донора, чтобы оплодотворить свою последнюю яйцеклетку. Также в проекте снимались Никита Ефремов, Николай Наумов, Гоша Куценко, Виктор Логинов, Алиса Руденко и Андрей Федорцов.

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