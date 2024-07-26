Съемки комедии «Теща» и дружба с Харламовым: как живет Лариса Гузеева

Заслуженная артистка РФ Лариса Гузеева всегда остается любимицей зрителей и приковывает к себе взгляды публики. Какие последние новости об актрисе и телеведущей?

Какие отношения у Гузеевой с Харламовым

Резидент Comedy Club Гарик Харламов долгое время шутил над Гузеевой. В одном из подкастов юморист рассказал, что все началось после того, как он опубликовал фрагмент из мультфильма «Простоквашино», который сопровождался аудио из «Давай поженимся!», в котором звучал мат Гузеевой.

Ролик вызвал обсуждение, и Харламов принял решение «бить в одну точку», то есть смеяться над телеведущей. В конце концов Гузеева заявила, что комик ее «задолбал».

В прошлом году актриса и шоумен помирились на съемках комедии «Теща», где по сюжету теща и зять меняются телами. На премьере фильма они делали друг другу комплименты.

Дружба звезд на этом не закончилась. Когда Харламов объявил о помолвке с Катериной Ковальчук, в СМИ распространилась информация, что комик сделал это под давлением матери. Сам шоумен назвал эти сообщения «лютой чушью».

После этого Гузеева предложила Харламову сломать руку автору клеветнической заметки. Звезда оставила комментарий под постом коллеги.

«Ну хочешь, я этой писаке руку сломаю?» — написала Гузеева.



Кто довел Гузееву до слез

23 мая артистке исполнилось 65 лет. Коллеги по программе «Давай поженимся!» подарили Гузеевой на день рождения переноску Louis Vuitton стоимостью около 300 тысяч рублей для ее собаки Жужи. Увидев презент, актриса прослезилась, о чем сообщила в своих социальных сетях. Сотрудницы признались, что привезли брендовую сумку из Милана.

«Мои куколки, прекрасные мои! Боже мой! Вы хотите, чтобы я сейчас заплакала? Ну это просто до слез», — прокомментировала подарок именинница.



Почему Гузеева унижает людей

Певец Прохор Шаляпин в интервью YouTube-каналу «Архив» предположил, что телеведущая унижает участников шоу «Давай поженимся», чтобы «чувствовать власть». По его словам, актриса не злая, а «просто глупая». Шаляпин отметил, что умный человек не будет унижать слабого ради рейтингов программы.

«Вот ей на завалинке с семечками сидеть, в „Давай поженимся“ унижать этих несчастных маргиналов, люмпенов, чувствовать власть. <...> Я против унижения. Ей уже пора бы на дачу поехать. Нельзя так людей унижать, они не рассчитывают на это. Но ей все равно. Она на этом строит свой имидж. Хотя я понимаю, что Гузеева не злой человек, она просто глупая», — высказал свое мнение Шаляпин.



Артист добавил, что он так же, как и Гузеева, может вести шоу. Шаляпин выразил мнение, что у Гузеевой нет особенного таланта.

«Она на меня наехала, что я потрепанный жизнью. Что только ни говорила мне! А у нее? Одна немая роль в фильме „Жестокий романс“. Ни одного слова не сказала. И все! Остальное в ее карьере — это результат хорошего настроения Константина Львовича», — высказался Шаляпин.



Сама Гузеева в подкасте «Жизнь замечательных» на Первом канале сообщила, что обязана карьерой режиссеру Эльдару Рязанову, который снял ее в картине «Жестокий романс». По ее воспоминаниям, чтобы посмотреть на нее, Рязанов и главный оператор фильма Вадим Алисов приехали на дипломный спектакль в Санкт-Петербург в ЛГИТМиК, где на тот момент училась актриса. После спектакля были пробы, в том числе с Никитой Михалковым, и последующее утверждение на роль Огудаловой.