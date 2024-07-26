«Все обходили стороной»: кинокритик о сломанной карьере Кевина Спейси

Обвинения в домогательствах чуть не сломали голливудского актера Кевина Спейси, которому сегодня исполнилось 65 лет, заявил кинокритик Роман Григорьев. В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что все обходили артиста стороной. По его словам, из одного фильма Спейси «вычистили», а в новые просто не хотели брать.

Спейси является любимым актером для очень многих зрителей. К сожалению, с ним произошла эта история с сексуальными домогательствами. У Спейси были прерваны возможности для съемок фильмов. Все обходили его стороной. Из одного фильма его вообще вычистили, в других, где планировался на бумаге у режиссеров, даже не подошел, — пояснил Григорьев.



Критик уточнил, что частично, по предварительным данным, обвинения с актера были сняты. Он выразил надежду, что Спейси после всей этой ситуации еще успеет сняться в кино. По его словам, артист находится в хорошей форме, а спрос на него может вырасти, так как он давно не был на экранах. Среди лучших фильмов актера Григорьев назвал «Красоту по-американски».

У Спейси богатая фильмография, но, конечно, выделяется «Красота по-американски». Кроткая смелость и независимость обыкновенного человека, его способность противостоять обществу и абьюзу. Ведь у мужчин тоже есть свои харассменты и абьюзеры в жизни в виде взбалмошной жены или проблем на работе, — заключил кинокритик.



Спейси ранее с критикой отнесся к новым обвинениям в сексуальных преступлениях, о которых говорится в документальном фильме Spacey Unmasked про него. Артист заявил, что ему дали слишком мало времени на опровержение вменяемых ему действий. Канал предоставил ему всего семь дней, чтобы не только изучить содержание фильма, но и опровергнуть заявления.