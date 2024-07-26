Как живет Татьяна Абрамова без ролей в кино

Полюбившаяся зрителям в амплуа Нади Грозовской в сериале «Всегда говори „всегда“» Татьяна Абрамова уже несколько лет не снимается в кино. Что известно о творческих планах артистки и ее личной жизни?

Как сложилась личная жизнь Татьяны Абрамовой

Первым супругом актрисы был фотограф и оператор Сергей Кулишенко. В браке с ним у артистки родилось двое сыновей — Иван и Александр.

Младший сын Абрамовой в детстве перенес тяжелую болезнь. Когда Александру было полтора года, у него обнаружили новообразование около надпочечников. Малыша лечили полгода, но болезнь прогрессировала, и ему поставили диагноз — нейробластома надпочечника, писал StarHit.

Агрессивная опухоль очень быстро росла в размерах до 15 сантиметров, поэтому после 12 курсов химиотерапии мальчик нуждался еще в ряде операций. Младшего наследника Абрамовой лечили в Германии. По словам актрисы, именно болезнь сына стала одной из причин их развода с Кулишенко.

«Когда человек узнает о таком диагнозе, у него часто возникает ступор: что с этим делать, как жить. <...> Я поняла, что не смогу вытянуть мужа. Проще было взвалить все на себя и делать все одной. Сережа приезжал к нам в Германию. Тогда Саша как раз набирался сил перед высокодозной химией. Сын был рад, что папа рядом», — делилась актриса.



В итоге сыну Абрамовой удалили почку. После этого все последующие анализы показали, что он здоров.

В 2014 году Абрамова вышла замуж за актера Юрия Беляева, который старше ее на 27 лет. Брак артистов считали неравным, однако это не помешало им обвенчаться.

Впоследствии Абрамова легко поладила с детьми супруга от прошлых браков, а Беляев смог стать другом для сыновей актрисы. Наследники звезды «Всегда говори „всегда“» увлекаются музыкой.

«Решаем все вопросы по мере их поступления. Дети творческие: младший увлекается музыкой, играет на барабанах и фортепиано. Старший окончил музыкальную школу по курсу „Гитара“, много читает... Ребята вовлекают нас в свою интересную жизнь, а мы их в свою», — делилась актриса в беседе со StarHit.



Где сейчас Татьяна Абрамова

Актриса живет в Москве. Правда, в одном из интервью она призналась в любви Санкт-Петербургу. Свои ощущения Абрамова объяснила тем, что этот город близок ей по духу.

«Конечно, любимый город — это Санкт-Петербург. Там прошли самые яркие годы моей жизни. Да и по духу, своему характеру он мне всегда был родней, чем Москва. Я очень не люблю суету. А Москва — это хаотичный город. Мегаполис — это не мое», — говорила Абрамова.



Актриса продолжает творческую деятельность. Она играет в театральных постановках. Сейчас Абрамова задействована в спектаклях «Идеальная жена», «Я тебя никому не отдам», «Не торопитесь прощаться», «Ханума» и других.

В последний раз актриса появлялась на экранах в 2017 году. Она сыграла в сериале «Экспроприатор». Тем не менее Абрамова не жалуется на отсутствие ролей.