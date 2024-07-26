Где сейчас актер Александр Тютин

Заслуженный артист России Александр Тютин уже несколько лет играет в сериале «Скорая помощь», а до этого полюбился зрителям за роли в «Турецком гамбите» и «Каменской». Как сейчас живет актер, что известно о его личной жизни и творческих планах?

© кадр из фильма

Где сейчас Александр Тютин

За плечами артиста более 200 работ в кино. Сейчас на этапе производства находятся ленты «Скрытые мотивы», «Мухтар. Он вернулся» и «В поисках призраков» с участием Тютина.

Актер также продолжает работу в «Скорой помощи». Сейчас идут съемки седьмого сезона мелодрамы, в которой Тютин вновь сыграл доктора Владимира Юрьевича Ломагина.

«Как-то после моего творческого вечера в Волгограде ко мне подошли подростки сфотографироваться „с доктором Юрьевичем“. Это значит, они его любят, и спасибо большое режиссеру Мише Хлебородову, который подарил мне эту роль доброго доктора, ведь обычно я играю военных, спортивных и строгих начальников. Доктор Владимир Юрьевич идет вразрез с моим амплуа», — откровенничал артист.



Тютин рассказывал, что съемки в «Скорой помощи» проходят для него радостно. Одну из причин этого артист видел в очень хорошей команде.

Несмотря на востребованность в кино, Тютин продолжает выходить на театральную сцену. Сейчас он задействован в постановках «Капитанская дочка», «Энергичные люди», «Джентльмены удачи», «Вишневый сад», «Высоцкий. Рождение легенды», «Безымянная звезда» и других.

«Кино — искусство грубое. А вот в театре удается развлекаться», — говорил в интервью KP.RU Тютин.



Как сложилась личная жизнь Александра Тютина

Первый брак Тютин заключил, когда был совсем молод. В 1986 году он женился на актрисе по имени Татьяна, после чего они вместе отправились на театральные гастроли в Канаду. Правда, совместная поездка стала для молодоженов последней.

«Тогда как раз случился путч. Власти Канады объявили, что все приезжие из России могут остаться на территории их страны, а потом в ускоренном режиме получить документы. Татьяна согласилась на это, а я хотел вернуться в Москву», — рассказывал артист в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1».



Молодая супруга Тютина решила остаться в Канаде. Там актриса вышла вновь замуж и смогла ассимилироваться.

Во время гастролей в Канаде Тютин познакомился с помощницей режиссера Ириной Каширской. Сначала их связывали дружеские и профессиональные отношения. После возвращения на родину Тютин и Каширская решили вместе снимать квартиру, чтобы сэкономить. Они жили как друзья, однако позже поняли, что влюблены друг в друга.

«Было просто хорошо, и планов никаких не строили. Первые два месяца вели такой образ жизни: спали до двух часов дня, потом ехали в центр, на Тверскую, где в продовольственном магазине хотя бы что-то можно было купить. С боем отрывали колбасу, сосиски — и обратно к себе в норку, по пути забежав в будку видеопроката. Смотрели кино чуть ли не до утра, на привезенном из Канады видеомагнитофоне», — рассказывал Тютин.



Возлюбленные не торопились в ЗАГС. Зарегистрировать отношения Тютин и Каширская решили в 2002 году, когда накопили на собственную квартиру. Пара бездетна, однако не переживает из-за этого.

«Детей у нас нет — так получилось, а точнее не получилось. Зато есть два чудных шнауцера — Лаврик и Гоша, в которых мы души не чаем», — отмечала Ирина Каширская несколько лет назад.



Что за скандал был с внебрачной дочерью Тютина

В 2018 году стало известно, что у Тютина в 2011 году закрутился роман с костюмером Марией Жуковской из Одессы. Женщина утверждала, что родила от актера дочь Викторию.

В программе «На самом деле» Тютин рассказал, что история с изменой вскрылась, когда Каширская узнала о переводах денег на счет Жуковской. ДНК-экспертиза опровергла отцовство актера, и хотя вся студия осудила девушку за обман, артист вступился за нее и предположил, что женщина сама не знала истины. Тогда же в студии прозвучало предположение о бесплодии актера.