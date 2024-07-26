Франко Неро и Ванесса Редгрейв исполнили главные роли в триллере «Поместье»

Ванесса Редгрейв («Скрижали судьбы», «Письма к Джульетте») и Франко Неро («Человек, который нарисовал Бога», «Крепкий орешек 2») исполнили главные роли в социальном триллере «Поместье» (The Estate), съемки которого завершились в Англии. Как сообщает Deadline, сценаристом, режиссером и продюсером проекта выступил сын актерской пары Карло Габриэль Неро, в послужном списке которого фильм 2004 года «Лихорадка», где также снималась Редгрейв.

Новый фильм расскажет историю Уэллсли - аристократической семьи, которая не может спасти свое родовое поместье из-за долгов. Пока они пытаются найти решение, их начинает преследовать череда тревожных видений, заставляя Уэллсли противостоять глубокой несправедливости, которую они и другие землевладельцы, прошлые и настоящие, совершили.

Главные роли исполнили также Боб Барретт, Дженнифер Уилтси, Джулиан Риветт, Джулиан Ферт, Барбара Леон, Лиллиан Неро, Фиби Маршалл, Джонни Лавель, Том Чепмен, Сюзанна Дальсиело и Пол Хилтон.