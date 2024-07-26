Умер актер Александр Марушев, звезда «Улицы разбитых фонарей»

26 июля скончался актёр Александр Марушев. Ему было 58 лет. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети его друг и коллега, артист Владимир Сухов.

Отмечается, что Марушев умер после продолжительной борьбы с тяжёлой болезнью. Актёр наиболее известен зрителям по ролям в «Улицах разбитых фонарей», «Тайнах следствия», «Морских дьяволах» и «Мажоре».

Друзья, сегодня не стало Александра Марушева… Тяжело это осознавать…



Ко всему прочему, Александр Марушев играл и в постановках: «На дне», «Сиротливый запад», «Лес», «Пианино в траве» и «Бумбараш». Фильмография актёра насчитывает почти сотню ролей. Он также снимался в «Дорожном патруле», «Лица не раскрывать», «Психология преступления. Зона комфорта» и многих других кинопроектах.