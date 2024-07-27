В Риме найден мертвым звезда эротических комедий

В Риме скончался Сальваторе Пунтильо, итальянский актер театра, кино и телевидения с фильмографией в семь десятков пунктов, артист озвучания.

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Пунтильо умер за две недели до своего 89-летия.

Пунтильо родился в 1935 году. На экране дебютировал в 1961-м. В его списке - ряд жанровых картин, хорроров, джалло и спагетти-вестернов, стяжавших статус культовых. При этом в первую очередь Пунтильо известен по специфическому поджанру commedia sexy all'italiana и театральным работам.

Среди проектов - "Доллар истинный и фальшивый", "Сенсация" (18+), "Тысяча и одно удовольствие" (18+), "Фаустина", сериал Дарио Ардженто "Дверь во тьму" и его же "Кроваво-красное" (18+), "Сын заживо погребенной", "Семь нот в темноте" и "Четыре всадника Апокалипсиса" Фульчи.

Как передает Corriere della Calabria, артиста, лежащего на полу без сознания, обнаружили его дети. Пунтильо экстренно доставили в больницу, где медикам оставалось констатировать его смерть. Ее причиной назван сердечный приступ.