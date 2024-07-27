Европа, работа в Киеве, мнение об СВО: как живет актриса Анастасия Савосина

Актриса Анастасия Савосина активно снимается в кино. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Савосина

Анастасия Савосина родилась 16 июня 1983 года в Москве. Окончила Театральный институт имени Б. В. Щукина.

Савосина снималась в картинах «Близнецы», «Я не вернусь», «Кружева», «Мамочки», «Дружба народов», «Московская борзая», «Деньги», «Разбитые сердца», «Чужое счастье», «Десять стрел для одной», «Ланцет», «Яркие краски осени», «Тайна Лилит», «Таежный детектив», «Нина», «Удержи меня» и других.

Всего в ее фильмографии более 50 работ.

Что известно о личной жизни Савосиной

Первый раз Анастасия Савосина вступила в брак сразу после окончания театрального института. В 2008 году родила сына Михаила.

В 2010 году актриса вышла замуж за коллегу Сергея Мухина. Медовый месяц они провели в Киеве.

«Свадьбу отмечали на корабле. На причале выпили шампанского, разбили на счастье фужеры и отправились в путешествие: мы оба были заняты работой, поэтому медовый месяц провели на съемках в Киеве», — объясняла Савосина.



В 2013 году у пары родилась дочь Таисия. В то же году в интервью vokrug.tv Савосина рассказывала, что их общей с мужем страстью является любовь к путешествиям.

«Путешествия — наша общая страсть! Нам одинаково нравятся Европа и Азия. Пока Миша был маленький, мы не решались на дальние перелеты, но в Европу ездили часто. У нас с мужем насыщенная жизнь», — отмечала она.



Чем сейчас занимается Савосина

Анастасия Савосина продолжает творческую деятельность.

Актрисы Екатерина Вуличенко и Анастасия Савосина (в центре слева направо) на съемочной площадке многосерийного телевизионного фильма под рабочим названием «Была любовь»

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актрисы Екатерина Вуличенко и Анастасия Савосина (в центре слева направо) на съемочной площадке многосерийного телевизионного фильма под рабочим названием «Была любовь»

В 2023 году актриса снялась в сериалах «СуперИвановы», «Тест на беременность 4», «Девушка из прошлого», «Муж в хорошие руки», «Таежный детектив. Охота на мамонта» и «Таежный детектив. Живая вода».

Помимо актерской деятельности, Савосина занимается живописью и керамикой.

«Сейчас работаю с деревом. Делаю доски. Выпиливаю, рисую на них, клею, оформляю их. Очень люблю работать руками. Неважно, что делать, главное, что бы были задействованы руки. Для меня это отдых, разгрузка мозга и в то же время возможность подумать. Даже в процессе подготовки к роли мне необходим этот момент уединения. Побыть наедине с собой. Если представляется возможность, то я иду к себе в мастерскую и начинаю ваять. Одно время я даже занималась изразцами», — отмечала она.



Тему спецоперации артистка не комментировала. В 2022 году она не опубликовала ни одного поста в соцсетях, однако в 2023 году вновь начала вести свою страницу.