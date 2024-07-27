Эстония, уход жены в монастырь, скандал в семье: где сейчас Олег Стриженов

Народный артист СССР Олег Стриженов не снимается в кино с 2004 года. Как он живет сейчас, чем занимается, какой скандал произошел в его семье?

Чем известен Стриженов

Олег Стриженов родился 10 августа 1929 года в Благовещенске.

В 1953 году он окончил Театральное училище им. Б. В. Щукина и стал актером Государственного русского драматического театра в эстонском Таллине. Проработав там один сезон, Стриженов сначала переехал в Ленинград, а затем в Москву.

Артист снимался в картинах «Мексиканец», «Сорок первый», «Хождение за три моря», «Белые ночи», «Пиковая дама», «В мертвой петле», «Перекличка», «Неподсуден», «Чайка», «Звезда пленительного счастья», «Юность Петра», «Акция», «Оглашению не подлежит», «Вместо меня» и других.

Всего в его фильмографии более 30 работ.

Что известно о личной жизни Стриженова

Первой женой Олега Стриженова заслуженная артистка РСФСР Марианна Бебутова. В браке родилась дочь Наталья. Она скончалась в 45-летнем возрасте.

«Наташа была очень сложным человеком. Все эти слухи о зависимости от психотропных препаратов — ложь. Одно время она была полной, а потом начала худеть. Не ела, изводила себя, это сказалось на здоровье, с сердцем возникли проблемы», — рассказывала Бебутова в программе «Судьба человека».



Второй женой Стриженова была заслуженная артистка РСФСР Любовь Земляникина. В браке родился сын Александр. Он стал актером и режиссером, женат на телеведущей Екатерине Стриженовой.

В 2008 году Земляникина ушла в монастырь, где приняла монашеский постриг с именем Иудифь. 11 июля 2024 года она умерла.

С 1976 года Стриженов женат на заслуженной артистке РСФСР Лионелле Пырьевой. Роман между ними начался еще в начале 60-х годов, но тогда Стриженов был в браке. Спустя время актриса вышла замуж за директора «Мосфильма» Ивана Пырьева.

В середине 70-х годов артисты встретились снова. К тому моменту Стриженов уже дважды развелся, а Пырьева овдовела.

«Он попытался сделать мне предложение почти сразу, но я сказала, что не нужно ворошить прошлое. Тогда Олег отвел меня в сторону, очень серьезно взглянул и спросил еще раз. Я ответила согласием. С этих пор мы не расстаемся», — вспоминала Пырьева.



В 2010 году пара обвенчалась.

Что за скандал случился в семье Стриженова

В 2020 году внучка Олега Стриженова Александра заявила, что ее отец актер Николай Холошин (муж Натальи Стриженовой) насиловал ее и проявлял жестокость.

По словам Александры, он мог также насиловать и свою студентку в театре, где он работал. От этого союза родился внебрачный ребенок.

«Однажды меня нашла девочка из его театра. Нашла меня, чтобы узнать, как дела, и рассказала о том, что этот человек насиловал и избивал ее в театре», — утверждала Стриженова.



Холошин, комментируя заявление дочери, сказал, что не понимает, о каком насилии идет речь.

Чем сейчас занимается Стриженов

Олег Стриженов последний раз снимался в кино в 2004 году — тогда вышел сериал «Пять звезд» с его участием.

Сейчас 94-летний актер ведет тихую непубличную жизнь и занимается живописью. Он подчеркивал, что главное в его жизни на данный момент — это семья.

Тему спецоперации Стриженов не комментировал.